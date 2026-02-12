Εθελοντική αιμοδοσία στην Πλατανόβρυση στις 14 Φεβρουαρίου

Από τις 17:30 έως τις 21:30
Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην Πλατανόβρυση το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, με τη συνεργασία τοπικών φορέων και υγειονομικών υπηρεσιών.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:
Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία.
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 από 17.30 - 21.30 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρόν στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.
Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.
Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.
«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».
