Γαστούνη: Τον συνέλαβαν για ρευματοκλοπή

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού,

ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία του, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι την

ρευματοδοτούσε παράνομα, έχοντας συνδέσει καλώδιο από δίκτυο ηλεκτροδότησης, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική

ενέργεια.

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του

διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -6,4- γραμμάρια κάνναβης. σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος

Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο,

στερούμενος στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, τα οποία του είχαν

αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη ανήλικου για απείθεια

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας

16χρονος, διότι οδηγώντας μοτοποδήλατο, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης

των αστυνομικών, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Επιπλέον, συνελήφθησαν οι

γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του, αναφέρει η αστυνομία.