Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή «Πούτιν», «Πρόεδρος» και άλλοι οκτώ

Με τα δύο αδέλφια που τους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος και συνολικά άλλους οκτώ συγκατηγορούμενούς τους να οδηγούνται στην φυλακή, ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες η διαδικασία των απολογιών για το μεγάλο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία με 26 συλλήψεις.

Συνολικά δέκα κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κάποιοι με την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε την Τρίτη το πρωί οπότε και οδηγήθηκε ενώπιον της 33ης ανακρίτριας η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων. Δύο από αυτούς κρίθηκαν από την δικαστική λειτουργό και τον εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι. Ακολούθησαν από χθες το πρωί, οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και οι δύο αδελφοί που τους καταλογίζεται ότι ήταν αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι απολογίες ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να υπογράφουν άλλα οκτώ εντάλματα προσωρινής κράτησης. Έτσι με την ολοκλήρωση της διήμερης απολογητικής διαδικασίας των συνολικά 26 κατηγορουμένων, δέκα από αυτούς, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει ενεργό και κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία της εγκληματικής ομάδας, οδηγούνται στην φυλακή.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι, ανά περίπτωση, είναι αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Τα δύο αδέρφια, φερόμενοι ως αρχηγοί της ομάδας των «τσιγαράδων», σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκαν κατά τις απολογίες τους το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους αποδίδει σωρεία κακουργημάτων. Όπως φαίνεται να ισχυρίζονται οι δύο αδελφοί, 46 και 48 ετών, είναι νόμιμοι επιχειρηματίες οι οποίοι έγιναν στόχος αντίπαλων οικονομικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο φερόμενοι αρχηγοί διηύθυναν την εγκληματική ομάδα η οποία εμφανίζει πολυετή δράση και διεθνείς διασυνδέσεις. Η οργάνωση, σύμφωνα με την δικογραφία, είχε δυνατότητα παραγωγής, σε παράνομες μονάδες σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, μεγάλων ποσοτήτων τσιγάρων τα οποία μεταφέρονταν στο εξωτερικό, κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκού χώρου.

Το κύκλωμα, κατά την δικογραφία, είχε στην διάθεσή του σύγχρονα μηχανήματα για την παραγωγή και την συσκευασία τσιγάρων με πλαστά σήματα καπνοβιομηχανιών, δίκτυο αποθηκών αλλά και μέσα μεταφοράς και επιτήρησης των παράνομων αποστολών. Η έρευνα των δικαστικών αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται τόσο για την διακρίβωση του ρόλου έξι συγκεκριμένων προσώπων που δεν συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς και άλλων που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.