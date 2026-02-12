Υπόθεση κατασκοπείας: Το ταξίδι του σμηνάρχου με τον “Στίβεν” στην Κίνα

Μέρος της δικογραφίας είναι πλέον όλα όσα κατάφεραν να εξάγουν από το κινητό τηλέφωνο του προφυλακισμένου για κατασκοπεία σμηνάρχου, εκτός των όσων έχει καταθέσει.

Ειδικά στο κρυφό κινητό του βρέθηκε πλήθος αποδεικτικών στοιχείων για όσα είχε στείλει μέσω ειδικού κρυπτογραφημένου λογισμικού στην Κίνα, ενώ στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν και προσωπικές φωτογραφίες από το φθινόπωρο του 2024, όταν είχε πραγματοποιήσει το ιδιωτικό του ταξίδι στην Κίνα και γνώρισε από κοντά τον χειριστή του, που συστηνόταν ως «Στίβεν».

Ο «Στίβεν» είναι το άτομο που φοράει γυαλιά και στην άλλη φωτογραφία έχει καταγράψει τον ανώτερό του «χειριστή» του, που του συστήθηκε με επίσης δυτικό όνομα ως «Γουίλιαμ» και τον είδε μία και τελευταία φορά.

Στο ίδιο ταξίδι φέρεται πως γνώρισε και την Κινέζα που επίσης ήταν ανώτερη του «Στίβεν» της οποίας όμως δεν είχε φωτογραφία.

Οι φωτογραφίες αυτές είναι από την επίσκεψή τους στο Σινικό Τείχος και έξω από ένα βουδιστικό ναό.

Η “συγγνώμη” του σμηνάρχου

Συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά του ζήτησε ο σμήναρχος, ο οποίος όπως υποστήριξε στην απολογία του, ενεπλάκη σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με εφιαλτικό κι επικίνδυνο τρόπο.

Ο σμήναρχος μηχανικός συνομίλησε για πρώτη φορά με τον “Στίβεν”, τον Κινέζο σύνδεσμό του, τον Φεβρουάριο του 2024, επτά μήνες μετά και αφού υπήρξε αλληλουχία ηλεκτρονικών συνομιλιών, ήταν η ώρα του τετ-α-τετ στο Πεκίνο. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε στην ανακρίτρια, αυτή ήταν η συνάντηση που μετέτρεψε σε εφιάλτη την εργασία του.

«Τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα είτε νοητικά είτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αφορούσαν κάποιες ενδεχομένως ευαίσθητες πληροφορίες», ανέφερε ο συνήγορός του.

Ο σμήναρχος ήταν ιδιαίτερα αναλυτικός κατά την πολύωρη απολογία του και τόνισε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή άλλων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και ότι η οικογένειά του δεν γνώριζε το παραμικρό. Ζήτησε να προφυλακιστεί και να μην τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, όπως είχε αναφερθεί αρχικά στο απολογητικό υπόμνημα, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή του.

«Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της Δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε ο 54χρονος.