Κυπαρισσία: ΕΔΕ από την 6η ΥΠΕ για τον αιφνίδιο θάνατο του 3χρονου αγοριού

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, για τον αιφνίδιο θάνατο του 3χρονου παιδιού, που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Σκοπός της ΕΔΕ είναι να διερευνηθεί εάν υπήρξαν τυχόν παραλείψεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού στην Παιδιατρική Κλινική, καθώς και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί κατέληξε αιφνιδίως.

Ιατροδικαστική εξέταση

Την ίδια στιγμή, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας–νεκροτομής που διενεργείται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ληφθεί εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις από τη σορό του άτυχου παιδιού, προκειμένου να διευκρινιστεί με ακρίβεια η αιτία που οδήγησε στο πνευμονικό οίδημα, από το οποίο φέρεται να κατέληξε.

Η τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας παραμένει συγκλονισμένη από τον χαμό του μικρού παιδιού, ενώ αναμένει με αγωνία τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.