Κυπαρισσία: Πάνω από 2 ώρες προσπαθούσαν να επαναφέρουν οι γιατροί το 3χρονο παιδί που ξεψύχησε

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (10.02.2026) στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας όπου ξεψύχησε ξαφνικά το 3χρονο παιδί.

Οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν πάνω από 2 ώρες, μετά από ανακοπή που έπαθε. Τίποτα δεν προμήνυε πως ένας απλός βήχας και πυρετός θα οδηγήσουν στον θάνατο το μικρό αγγελούδι.

Η τραγωδία χτύπησε την συγκεκριμένη οικογένεια που ζει τα τελευταία χρόνια στην Κυπαρισσία (ο πατέρας έχει καταγωγή από την Αγγλία ενώ η μητέρα από την Ουγγαρία), το πρωί της περασμένης Δευτέρας, όταν έγινε αντιληπτό πως το 3χρονο παιδί νιώθει αδιαθεσία, έχει ανεβάσει πυρετό και βήχει. Αμέσως μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου όπου και νοσηλεύτηκε για παρακολούθηση.

Το πρωί της Τρίτης ωστόσο, παρουσίασε καρδιακή κάμψη και έπαθε ανακοπή. Γιατροί και νοσηλευτές πάλευαν πάνω από 2 ώρες να το επαναφέρουν αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά. Αν και το διασωλήνωσαν, το μικρό παιδί άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά του.

«Φως» στα αίτια θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ώρες.

Η διοικήτρια του νοσοκομείου Κυπαρισσίας, Δήμητρα Καλομοίρη, μίλησε στο eleftheriaonline.gr περιγράφοντας το τραγικό περιστατικό.

«Έγινε εισαγωγή στη Παιδιατρική Κλινική, όμως τη Τρίτη το πρωί κατέληξε. Δεν ξέρουμε ακόμη τα αίτια για αυτό διεξάγεται νεκροτομία από την ιατροδικαστική υπηρεσία», ανέφερε εκφράζοντας την λύπη της για τον θάνατο του παιδιού.