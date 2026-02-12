Πάτρα: Νέα πλημμύρα στην Ακτή Δυμαίων μετά την βραδινή βροχόπτωση

Για ακόμη μία φορά, το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, η έντονη βροχόπτωση ανέδειξε το χρόνιο πρόβλημα πλημμυρών στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων .

Οι κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους να απειλούνται σχεδόν σε κάθε κακοκαιρία.

Όπως καταγγέλλουν, το φαινόμενο επαναλαμβάνεται συστηματικά, με τα νερά να συσσωρεύονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να καθιστούν την κυκλοφορία δύσκολη έως και επικίνδυνη.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα της απορροής των ομβρίων.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες και μόνιμες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, ειδικά ενόψει των συχνότερων και πιο έντονων καιρικών φαινομένων.