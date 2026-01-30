Αστρονόμοι μπορεί να ανακάλυψαν τη νέα Γη: Πιθανός κατοικήσιμος πλανήτης κοντά στο ηλιακό μας σύστημα

Όπως ανέφερε η δρ Τσέλσι Χουάνγκ, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Southern Queensland της Αυστραλίας, ο πλανήτης έχει τροχιά παρόμοια με της Γης, διάρκειας περίπου 355 ημερών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχει περίπου 50% πιθανότητα ο HD 137010 b να βρίσκεται στη λεγόμενη «κατοικήσιμη ζώνη» του άστρου του, δηλαδή σε απόσταση που θα μπορούσε να επιτρέψει την ύπαρξη υγρού νερού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Astrophysical Journal Letters, ο HD 137010 b περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο και εκτιμάται ότι είναι περίπου 6% μεγαλύτερος από τη Γη. Η ανακάλυψη έγινε από διεθνή ομάδα επιστημόνων από την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία, αξιοποιώντας δεδομένα που είχε καταγράψει το 2017 το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler της NASA, στο πλαίσιο της εκτεταμένης αποστολής K2.

Ο πλανήτης, με την ονομασία HD 137010 b, έχει μέγεθος παρόμοιο με της Γης και παρουσιάζει περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν τον Άρη.

Αστρονόμοι εντόπισαν έναν νέο υποψήφιο πλανήτη με πιθανές συνθήκες κατοικησιμότητας, σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός από το ηλιακό μας σύστημα .

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το άστρο γύρω από το οποίο κινείται ο πλανήτης βρίσκεται σχετικά κοντά στο ηλιακό μας σύστημα. Όπως σημείωσε η Χουάνγκ, ο πλησιέστερος μέχρι σήμερα γνωστός πλανήτης παρόμοιου τύπου σε κατοικήσιμη ζώνη απέχει περίπου τέσσερις φορές περισσότερο και είναι πολύ πιο αμυδρός.

Ο HD 137010 b εντοπίστηκε όταν πέρασε μπροστά από το άστρο του, προκαλώντας μια ανεπαίσθητη μείωση στη φωτεινότητά του. Το αρχικό αυτό σήμα ανιχνεύθηκε από ομάδα εθελοντών επιστημόνων-πολιτών στο πλαίσιο του προγράμματος Planet Hunters. Ανάμεσά τους ήταν και ο δρ Αλεξάντερ Βέννερ, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα όταν ήταν ακόμη μαθητής λυκείου και σήμερα είναι ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι αρχικά αντιμετώπισαν την ανακάλυψη με επιφυλακτικότητα, ωστόσο μετά από επανειλημμένους ελέγχους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα «εγχειριδιακό» παράδειγμα διέλευσης πλανήτη μπροστά από το άστρο του.

Το άστρο του HD 137010 b είναι πιο ψυχρό και λιγότερο φωτεινό από τον Ήλιο, γεγονός που σημαίνει ότι η επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη εκτιμάται πως είναι πιο κοντά σε αυτήν του Άρη και θα μπορούσε να πέφτει κάτω από τους -70 βαθμούς Κελσίου.

Η δρ Σάρα Γουέμπ, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο Swinburne, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «πολύ συναρπαστική», επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να επιβεβαιωθεί οριστικά η ύπαρξη του πλανήτη. Όπως ανέφερε, έχει καταγραφεί μόνο μία διέλευση, ενώ συνήθως απαιτούνται τουλάχιστον τρεις για την πλήρη επιβεβαίωση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, αν και ο πλανήτης θα μπορούσε να είναι παρόμοιος με τη Γη, υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να πρόκειται για έναν «υπερ-χιονόμπαλα» κόσμο, έναν μεγάλο παγωμένο πλανήτη με σημαντικές ποσότητες νερού, κυρίως σε παγωμένη μορφή.