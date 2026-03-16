Φ. Ζαΐμης: "Σημαντικό βήμα το φυσικό αέριο στην ΒΙ.ΠΕ., είμαστε δίπλα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις"

Στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2025 στην Πάτρα, παρουσία πάνω από 20 εκπροσώπων εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ. όλης της χώρας, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης.

Ο κ. Ζαϊμης στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην λειτουργία των δεξαμενών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που λειτουργούν εδώ και μήνες στην ΒΙ.ΠΕ. τροφοδοτώντας τις βιομηχανίες, σημειώνοντας πως "είναι κάτι για το οποίο παλέψαμε από την πρώτη στιγμή με τον Νεκτάριο Φαρμάκη ως περιφερειακή Αρχή από την πρώτη στιγμή, το 2019, ώστε να φτάσουμε σήμερα α έχουμε την πρώτη αδειοδοτημένη εγκατάσταση φυσικού αερίου σε ΒΙ.ΠΕ, σε ολόκληρη τη χώρα με τις προϋποθέσεις της πιο απαιτητικής ευρωπαϊκής οδηγίας στην κατηγορία sevezo", συμπληρώνοντας: "Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία για τον αγωγό φυσικού αερίου που θα φέρει το αέριο στην ΒΙ.ΠΕ. και στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου που είναι σε εξέλιξη".

Ο κ. Ζαϊμης τόνισε ακόμα πως "η σχέση η δική μας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνολικά στην Αυτοδιοίκηση και τις θέσεις ευθύνης με τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ και με τις επιχειρήσεις σας, είναι για εμάς σχέσεις συνεργατών για την ανάπτυξη της περιοχής μας" δηλώνοντας πως σήμερα οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις πληρώνουν στην Πάτρα αλλά και συνολικά στις ΒΙ.ΠΕ. της χώρας όλο και πιο αυξημένα τέλη που επιβάλει η διαχειρίστρια ΕΤΒΑ Finance, κάτι που όπως είπε "θα πρέπει να επανεξεταστεί και να έχουμε πιο ορθολογικές χρεώσεις, καθώς εμείς θέλουμε η ΒΙ.ΠΕ. να είναι σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική για μεγάλες παραγωγικές μονάδες".

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης κάλεσε τους εκπροσώπους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων να συνεργαστούν με την Περιφέρεια στην προσπάθεια να διασφαλιστούν απόλυτα οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στους εργοστασιακούς χώρους, με πρωτοβουλίες που ήδη λαμβάνονται στην Αχαΐα για το θέμα.