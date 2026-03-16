‍Επιμελητήριο Αχαΐας: Κέρδισαν τις εντυπώσεις 17 αχαϊκές επιχειρήσεις στην FOOD EXPO & OENOTELIA 2026

Με ισχυρή παρουσία συμμετείχε το Επιμελητήριο Αχαΐας στη διεθνή έκθεση FOOD EXPO 2026 και στη OENOTELIA 2026, τη μεγαλύτερη διοργάνωση για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία πραγματοποιείται από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελώντας σημαντικό σημείο συνάντησης για τον κλάδο της αγροδιατροφής, της μεταποίησης και των ποτών.

Συμμετοχή 17 επιχειρήσεων από την Αχαΐα

Συνολικά 17 επιχειρήσεις από την Αχαΐα συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας από τον κλάδο της αγροδιατροφής, της μεταποίησης, της ζυθοποιίας και της ποτοποιίας, ενισχύοντας την προβολή των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας πήρε μέρος στην έκθεση σε δύο διαφορετικά σημεία. Συγκεκριμένα, οκτώ επιχειρήσεις φιλοξενήθηκαν στο κοινό περίπτερο που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα Επιμελητήρια Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, στην αίθουσα Hall 1 – Περίπτερο D01.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο περίπτερο είναι οι: MASSARAS S.A. – Helmind (είδη ζαχαροπλαστικής), Σκιαδαρέσης (λουκούμια), Caravel Ζαχαροπλαστείο – Αφοί Παπαδόπουλοι ΟΕ (energy bars), Nostalgaia (ελαιόλαδο), Truffle Theory (μανιτάρια), Reco Systems / Εμμανουήλ Παπαϊωάννου – Λυδία Παπαϊωάννου ΟΕ (επαγγελματικά ψυγεία), Two Olives (ελαιόλαδο) και Οικογένεια Αλαμπασύνη – Bee Farm (μέλι).

Παράλληλα, εννέα επιχειρήσεις από την Αχαΐα συμμετείχαν στο ειδικό τμήμα της έκθεσης OENOTELIA 2026, το οποίο φιλοξενεί οινοποιίες και ποτοποιίες, στο Hall 1 – Περίπτερο A01–A04.

Πρόκειται για τις: Ammousa Beer (ζυθοποιία), Vantana (ποτοποιία), Kanakaris Wines, Mavrogianni Estate – Ελένη Μαυρογιάννη (οίνος), Kotrotsos Wines, Patraiki Wines, Ποτοποιία Π.Ν. Αγουρίδης (1893), Κρίνος Αναψυκτικά και Χαχάλη Ποτοποιία.

Επίσκεψη της διοίκησης του Επιμελητηρίου

Μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας επισκέφθηκαν την έκθεση και τα περίπτερα των αχαϊκών επιχειρήσεων, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις προσπάθειες εξωστρέφειας και προβολής των τοπικών προϊόντων.

Η παρουσία των επιχειρήσεων της Αχαΐας σε μία τόσο σημαντική διεθνή διοργάνωση αναδεικνύει τη δυναμική του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και ενισχύει τη δικτύωση με αγορές και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στήριξη της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας στη FOOD EXPO 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική στήριξης της αγροδιατροφικής παραγωγής και της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων της περιοχής, αναδεικνύοντας την ποιότητα και τη δυναμική των αχαϊκών προϊόντων στη διεθνή αγορά.

Η συμμετοχή στις εκθέσεις αγροδιατροφής επιδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας των πέντε φορέων, η οποία συνεδριάζει τακτικά και διασφαλίζει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των επιχειρήσεων.