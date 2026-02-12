Εντυπωσιακές εικόνες από την Υπερχείλιση στο Φράγμα του Λάδωνα

Στην «καρδιά» της Πελοποννήσου εκτυλίσσεται ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, καθώς η Λίμνη του Λάδωνα υπερχείλισε ύστερα από τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις στην περιοχή της Κάτω Γορτυνίας.

Το βράδυ του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, στις 20:10, η στάθμη του νερού έφτασε στο ανώτατο όριο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο πλευρικός υπερχειλιστής του φράγματος. Το πλεονάζον νερό εκτονώθηκε δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό καταρράκτη, μια εικόνα που είχε να εμφανιστεί από το 2019.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η στάθμη της λίμνης αυξήθηκε κατά περίπου 10 μέτρα μέσα σε λίγες ημέρες, λόγω της μεγάλης ποσότητας βροχής. Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο από τον Κώστα Νίτσιο, αποτυπώνοντας τη δύναμη της φύσης και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή.