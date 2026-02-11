Καρναβάλι: Χιλιάδες επισκέπτες με «ανοικτά» έργα στην Πάτρα- «Δεν είμαστε οι φύλακες της πόλης, υπάρχει η αστυνομία» λέει ο Παν. Μελάς

Με τα έργα σε κομβικά σημεία της Πάτρας, να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το Καρναβάλι να απέχει μόλις δύο εβδομάδες, ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί μια λεπτή ισορροπία: από τη μία η πρόοδος παρεμβάσεων σε πλατείες και δημόσιους χώρους και από την άλλη ο αυξημένος κίνδυνος φθορών, λόγω της μαζικής προσέλευσης και της έντασης των ημερών.

Οι σκαλωσιές στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου, τα νέα δέντρα και οι εργοταξιακές ζώνες σε κεντρικά σημεία της, συνθέτουν ένα σκηνικό που απαιτεί μέτρα προστασίας.

«Σε ό, τι αφορά τις σκαλωσιές στο σιντριβάνι της πλατείας Γεωργίου, τα μέτρα θα πρέπει να τα πάρει η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων, που έχει και την ευθύνη του έργου. Από ‘κει και πέρα, η φύλαξη, τόσο των νέων δέντρων, όσο και των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι δύσκολη, αλλά από την πλευρά μας, θα κάνουμε ότι μπορούμε, δεν είμαστε οι φύλακες της πόλης, υπάρχει η αστυνομία», απαντάει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς, στο ερώτημα ποια μέτρα έχει λάβει ο Δήμος για την κατάσταση.

Σε ό,τι αφορά, την πλατεία Όλγας, ο ίδιος επισημαίνει πως την ευθύνη για τα απαραίτητα μέτρα έχουν οι ανάδοχοι του έργου: «Οι εργολάβοι θα πάρουν τα μέτρα που χρειάζονται».

Ο κ. Μελάς στέκεται στη σημασία της συλλογικής στάσης των πολιτών, ειδικά ενόψει της μεγάλης γιορτής της πόλης: «Η εκδήλωση του Καρναβαλιού, είναι πολύ μεγάλη, είναι ημέρες γλεντιού και χαράς, δεν είναι βανδαλισμών, σίγουρα υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα και χωρίς να είναι καρναβάλι. Οι επαγγελματίες και ο κάθε πολίτης, πρέπει να βλέπει την πόλη σαν την αυλή του σπιτιού του, γιατί τα έργα και οι αλλαγές που γίνονται είναι με τα λεφτά του πατραϊκού λαού, δεν είναι ούτε με του Δήμου, ούτε με του αντιδημάρχου».