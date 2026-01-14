Πάτρα: «Γεφύρι της Άρτας» η πλατεία Όλγας! «Πάμε για καλοκαίρι» λέει ο εργοδηγός- «Ελπίζω να είναι έτοιμη τέλη Γενάρη, δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα», απαντά ο δήμος- ΦΩΤΟ

Οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας Όλγας, ενός από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πάτρας, συνεχίζουν να κινούνται με ρυθμούς που προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς οι καθυστερήσεις όχι μόνο παρατείνονται, αλλά μοιάζουν πλέον να αποτελούν τον κανόνα.

Το έργο, που αρχικά είχε παρουσιαστεί ως μια ουσιαστική παρέμβαση αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και της εικόνας του κέντρου της πόλης, δείχνει να «κολλά» διαρκώς σε νέα εμπόδια, με αποτέλεσμα η πλατεία να παραμένει για μήνες εργοτάξιο.

Η πιο πρόσφατη επίσημη ενημέρωση στα μέσα Δεκεμβρίου μετέθεσε την παράδοση του έργου, για το τέλος Ιανουαρίου, ενώ υπενθυμίζεται πως το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ολοκλήρωση έως τα τέλη Ιουλίου. Ακολούθησε μια πρώτη μετάθεση για το τέλος του φθινοπώρου και τώρα ακόμα μία. Το αξιοπερίεργο, ωστόοο, στην παρούσα φάση, είναι το γεγονός, ότι ενώ ο εργοδηγός του έργου, δίνει ορίζοντα... Πάσχα και καλοκαιριού, για τις συνοδές εργασίες, ο Δήμος Πατρέων, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Γενάρη, αν το θέλει... ο καιρός.

«Περιμέναμε να γίνει πιο γρήγορα αλλά το υλικό το οποίο στρώνουμε στους διαδρόμους, έχει πολύ χειρωνακτική εργασία. Θα πάρει χρόνο ακόμα, εκτιμούμε ότι περίπου το Πάσχα να είναι έτοιμο. Μετά οι υπόλοιπες εργασίες, θα μας πάρει σίγουρα το καλοκαίρι, για να ολοκληρωθούν», λέει στο thebest.gr o εργοδηγός του έργου, Σπύρος Παπαδόπουλος.

Την ίδια ώρα, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς, μιλώντας στο thebest.gr, ισχυρίζεται ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως σε καιρικούς παράγοντες και στη φύση των υλικών που χρησιμοποιούνται. «Οι εργασίες προχωρούν. Η δεξιά πλευρά της πλατείας είναι σχεδόν έτοιμη. Η εγκατάσταση των ειδικών δαπέδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου έχει ξεκινήσει, όμως είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες, γεγονός που φέρνει καθυστερήσεις. Ελπίζω να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα» δήλωσε.

Οι κάτοικοι της περιοχής και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από την πλατεία εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την αγανάκτησή τους, καθώς κάθε νέα μετάθεση δημιουργεί την αίσθηση ότι το έργο «ξεχειλώνει» χρονικά, χωρίς ξεκάθαρη εικόνα για το πότε πραγματικά θα παραδοθεί.