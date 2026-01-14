Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την Κυλλήνη - Συστάδα σεισμών ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου

Ένα πλήθος μικροσεισμών έχει προκαλέσει προβληματισμό
Στη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται στην Κυλλήνη αναφέρθηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Η συστάδα σεισμών ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου και όπως είπε , η περιοχή και στο παρελθόν έχει παρουσιάσει αντίστοιχη συμπεριφορά δίνοντας σεισμούς έως 6 Ρίχτερ.
Σημειώνει, παράλληλα, πως απαιτείται η περαιτέρω μελέτη ώστε να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για σμηνοσειρά ή για προσεισμική δραστηριότητα.
Η ανάρτησή του έχει ως εξής:
Από την καθημερινή αξιολόγηση της σεισμικής δράσης στην Ελλάδα ξεχωρίζουμε τη συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Κυλλήνης. Μεγαλύτερο μέγεθος 3.5 στις 6.1.2026. Η περιοχή έχει δύο χαρακτηριστικά: (1) στο παρελθόν τα μεγαλύτερα μεγέθη δεν υπερέβησαν το 6.0, αλλά οι σεισμοί ήταν βλαβεροί, (2) κατά κανόνα προηγήθηκαν προσεισμοί, οι οποίοι μάλλον ευνοούνται από τις σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά που δεν θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου.
