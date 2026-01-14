Τι λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την Κυλλήνη - Συστάδα σεισμών ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου

Στη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται στην Κυλλήνη αναφέρθηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Η συστάδα σεισμών ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου και όπως είπε , η περιοχή και στο παρελθόν έχει παρουσιάσει αντίστοιχη συμπεριφορά δίνοντας σεισμούς έως 6 Ρίχτερ.

Σημειώνει, παράλληλα, πως απαιτείται η περαιτέρω μελέτη ώστε να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για σμηνοσειρά ή για προσεισμική δραστηριότητα.

Η ανάρτησή του έχει ως εξής: