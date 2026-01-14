Νέα μαρτυρία για τη 16χρονη Λόρα - Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό και μου ζήτησε να της καλέσω ταξί

Σε ένα δεύτερο βίντεο, η 16χρονη φαίνεται να περνά μπροστά από ένα φαρμακείο και να επιστρέφει ενδεχομένως, επειδή έχασε το σήμα του ασύρματου δικτύου.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε σε ένα καφέ, από όπου ζήτησε τον κωδικό του wi-fi για να συνδεθεί στο διαδίκτυο και συνέχισε την πορεία της στην οδό Μικράς Ασίας με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας.

Το πρωί της Πέμπτης η ανήλικη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας περιπτέρου τη στιγμή που αποβιβαζόταν από ταξί στην οδό Θηβών, με το οποίο είχε ταξιδέψει από την Πάτρα, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την οδό Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας , που έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν κάθε διαδρομή που ακολούθησε μετά την άφιξή της στην Αθήνα.

Καθ όλη τη διάρκεια της διαδρομής φορά ένα μαύρο μπουφάν, έχει καλυμμένο το κεφάλι της με κουκούλα και κουβαλά ένα σακίδιο πλάτης.

Παράλληλα, στέλνει συνεχώς μηνύματα από το κινητό της τηλέφωνο ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να πουλήσει ένα κόσμημα σε ανταλλακτήριο χρυσού στην περιοχή.

Ωστόσο, αυτά δεν είναι τα τελευταία «ίχνη» της 16χρονης που έχουν καταγράψει οι Αστυνομικοί καθώς δύο ημέρες μετά η Λόρα αναζήτησε ξανά ένα ανταλλακτήριο χρυσού στην προσπάθειά της να βρει χρήματα.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου η ανήλικη μπήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου και ρώτησε την ιδιοκτήτρια αν αγοράζει χρυσό.

Η κοσμηματοπώλης της απάντησε αρνητικά και η 16χρονη μπήκε σε ένα ταξί και έφυγε προς το κέντρο της Αθήνας. Η επιχειρηματίας, όμως, την αναγνώρισε και κάλεσε την Αστυνομία.

«Σε εμένα ήρθε το Σάββατο το πρωί και με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό, γιατί είχε μάλλον κάποιο κόσμημα μαζί της. Εγώ της είπα ότι δεν αγοράζω ούτε χρυσό ούτε χρυσαφικά αλλά κατάλαβα ότι ήταν αυτή η κοπέλα που έψαχναν.

Την κατάλαβα, έμοιαζε παρά πολύ, τα χαρακτηριστικά της. Μιλούσε ελληνικά, λίγο σπαστά, και αγγλικά μαζί. Μόλις της είπα ότι δεν αγοράζω, έφυγε αλλά μου ζήτησε αν μπορώ να της καλέσω ένα ταξί, γιατί δεν είχε μονάδες στο κινητό της.

Πέρασε απέναντι το δρόμο, σταμάτησε ένα ταξί και μπήκε μέσα. Δεν ξέρω πού πήγε μετά, προς Μιχαλακοπούλου έφυγε», λέει στο protothema.gr η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου η οποία είδε για τελευταία φορά τη 16χρονη.

Από τότε τα «ίχνη» της αγνοούνται με τους Αστυνομικούς να αναζητούν μέσα από βιντεοληπτικό υλικό τη διαδρομή που ακολούθησε το μεσημέρι του Σαββάτου μετά την αποτυχημένη απόπειρα να πουλήσει τα χρυσαφικά που είχε πάνω της.