Έτρεχε με 167 χλμ/ώρα στην ε.ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη 22χρονος, ο οποίος κινούμενος το πρωί με το αυτοκίνητό του επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών ανέπτυξε ταχύτητα 167 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ./ώρα.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τον σταμάτησαν και τού πέρασαν χειροπέδες. Ο 22χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.