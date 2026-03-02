«Ελ. Βενιζέλος»: Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Προβλήματα σε ταξιδιώτες και Έλληνες του εξωτερικού
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων προς χώρες της Μέσης Ανατολής και σήμερα, Δευτέρα (2/3) από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω της έκρυθμης πολεμικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.
Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί παγκοσμίως, με τις αερομεταφορές να βρίσκονται αντιμέτωπες με τη μεγαλύτερη κρίση που έχει σημειωθεί μετά την εποχή της πανδημίας. Τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι, παραμένουν κλειστά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένους από όλον τον κόσμο.
Από χθες, έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον 45 πτήσεις από το “Ελ. Βενιζέλος” και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σήμερα Δευτέρα (02/03) έχουν ήδη ακυρωθεί τρεις πτήσεις και συγκεκριμένα μία για Μπαχρέιν, μία για το Άμπου Ντάμπι και μια για την Ντόχα, με τις ακυρώσεις να αναμένεται να συνεχίζονται σταθερά μέχρι και τις 5 Μαρτίου
Ποιες πτήσεις ακυρώνει η AEGEAN
Ήδη η AEGEAN έχει προχωρήσει σε ακυρώσεις μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαρτίου, από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ,του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.
Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ και τη Τζέντα για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 11 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.
Συνολικά έχουν ακυρωθεί οι παρακάτω πτήσεις:
Η ενημέρωση από την SKY Express:
Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως Πέμπτη 5 Μαρτίου, ακυρώνονται.
Για τη διευκόλυνσή του το επιβατικό κοινό, μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:
- Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλονική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
- Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
- Ακύρωση της κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο [email protected].
Οι επιβάτες των πτήσεων που επηρεάζονται έχουν ήδη λάβει προσωπική ενημέρωση.
Οι ακυρώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε Έλληνες που διαμένουν μόνιμα σε χώρες της Μέσης Ανατολήςαλλά και σε ταξιδιώτες που βρίσκονται σε Ασία και Ωκεανία και χρησιμοποιούν κόμβους όπως Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι για μετεπιβίβαση. Επίσης σε επιβάτες που είχαν προγραμματισμένα ταξίδια για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.
Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει δέκα τηλεφωνικές γραμμές για προξενική αρωγή, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επικοινωνούν και να λάβουν οδηγίες. Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685730 και προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.
Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχουν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών και βαρύτερο οπλισμό, στο πλαίσιο προληπτικών οδηγιών. Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για επιχειρησιακούς λόγους.
Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων παγκοσμίως
Σύμφωνα με διεθνείς αεροπορικές πλατφόρμες, μόνο σήμερα, Δευτέρα ακυρώθηκαν πάνω από 1.200 πτήσεις, ενώ το Σαββατοκύριακο ο αριθμός ξεπέρασε τις 5.900 πτήσεις.
Σχεδόν 2.800 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο και 3.156 την Κυριακή, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightAware.
Η Emirates, η Etihad και η Qatar Airways έχουν αναστείλει το σύνολο των δρομολογίων τους, καθώς ο εναέριος χώρος σε Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Ισραήλ, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και Κατάρ παραμένει σχεδόν άδειος.
Η κρίση έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, με επιβάτες να έχουν αποκλειστεί μέχρι και τη Φρανκφούρτη, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν τεράστιες επιχειρησιακές δυσκολίες, καθώς πληρώματα και αεροσκάφη έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορα σημεία του πλανήτη.
