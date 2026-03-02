«Ελ. Βενιζέλος»: Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων προς χώρες της Μέσης Ανατολής και σήμερα, Δευτέρα (2/3) από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω της έκρυθμης πολεμικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Παράλληλα, εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί παγκοσμίως, με τις αερομεταφορές να βρίσκονται αντιμέτωπες με τη μεγαλύτερη κρίση που έχει σημειωθεί μετά την εποχή της πανδημίας. Τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, μεταξύ αυτών το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι, παραμένουν κλειστά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες αποκλεισμένους από όλον τον κόσμο.

Από χθες, έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον 45 πτήσεις από το “Ελ. Βενιζέλος” και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σήμερα Δευτέρα (02/03) έχουν ήδη ακυρωθεί τρεις πτήσεις και συγκεκριμένα μία για Μπαχρέιν, μία για το Άμπου Ντάμπι και μια για την Ντόχα, με τις ακυρώσεις να αναμένεται να συνεχίζονται σταθερά μέχρι και τις 5 Μαρτίου

Ποιες πτήσεις ακυρώνει η AEGEAN

Ήδη η AEGEAN έχει προχωρήσει σε ακυρώσεις μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαρτίου, από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ,του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ και τη Τζέντα για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 11 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

Συνολικά έχουν ακυρωθεί οι παρακάτω πτήσεις: