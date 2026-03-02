«Κόλαση» στη Μέση Ανατολή: Drone χτύπησαν στρατιωτική βάση στην Κύπρο – Βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Στην αρχή μιας νέας πραγματικότητας φαίνεται πως βρίσκεται η ανθρωπότητα και όλα δείχνουν πως ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα λήξει άμεσα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας πάνω από 1.000 στόχους, ενώ επιθέσεις έγιναν και στον Λίβανο σε θέσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Drone έπληξε βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικά πλήγματα σε χώρες του Κόλπου και στο Ισραήλ, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «εκδικηθούν» για τις απώλειες στρατιωτών τους και ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να διαρκέσουν «τέσσερις ή πέντε» εβδομάδες.

Χώρες της Ευρώπης εξέφρασαν ετοιμότητα για «αναγκαίες αμυντικές και αναλογικές ενέργειες», ενώ οι συγκρούσεις και οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη τη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη.