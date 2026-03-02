Καιρός: Με συννεφιά ξεκινά η εβδομάδα, ανοιξιάτικο το σκηνικό το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου

Ανοιξιάτικος αναμένεται να είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, περιορισμένα φαινόμενα και απουσία οργανωμένης κακοκαιρίας, παρά τις χαμηλές ελάχιστες που καταγράφηκαν στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026.

Στην Αθήνα οι μέγιστες θερμοκρασίες διαμορφώνονται στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια σταθεροποιούνται γύρω στους 14 με 15 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας υπερισχύουν και δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι μέγιστες κινούνται επίσης λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Πέμπτη, με τοπικές ασθενείς βροχές χωρίς οργανωμένη ή αξιόλογη μεταβολή του καιρού.

Στις Κυκλάδες, με παράδειγμα την Άνδρο, επικρατεί κατά κανόνα ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις που δεν αναμένεται να δώσουν φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στους 14 με 16 βαθμούς το μεσημέρι και στους 9 με 11 τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ενταθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο δεν παρουσιάζει ενδείξεις οργανωμένης κακοκαιρίας.

Κοινό χαρακτηριστικό του καιρού είναι η διατήρηση βόρειου ρεύματος, που ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα και καλή διαύγεια, περιορίζοντας τη δυναμική για εκτεταμένες βροχές.

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου

Aναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα κυρίως στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν έως το μεσημέρι στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 16, στη Θεσσαλία από 1 έως 18, στην Ήπειρο από 1 έως 16, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 1 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16, στις Κυκλάδες από 9 έως 15 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 03-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα βόρεια, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 04-03-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 05-03-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα κεντρικά τμήματα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 06-03-2026

Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα ενισχυθούν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.