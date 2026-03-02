Μυστήριο με το πλήγμα από drone στην βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο

Πληροφορίες για αναχαίτιση και 2ου αεροχήματος

Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, έπειτα από περιστατικό που αποδίδεται σε ύποπτο πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο να προχωρούν σε επίσημες τοποθετήσεις και σε αξιολόγηση της κατάστασης. Πληροφορίες από αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως εκτός από το drone που εξερράγη στο διάδρομο απογείωσης της βρετανικής βάσης, υπήρξε και δεύτερο drone το οποίο αναχαιτίστηκε. Η βρετανική πλευρά, μέσω εκπροσώπου του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαίωσε σχετικά νωρίς ότι οι ένοπλες δυνάμεις ανταποκρίνονται σε «ύποπτο πλήγμα από drone» στη βάση της RAF «τα μεσάνυχτα τοπική ώρα», τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα. Παράλληλα, το Sky News μετέδιδε ότι επρόκειτο για κατάσταση που βρισκόταν σε εξέλιξη χωρίς επίσημη αναφορά προέλευσης ή ταυτότητας του drone. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, σύμφωνα με τις συμφωνίες του 1960, αποτελούν βρετανικό έδαφος και είναι κυρίαρχες. Από κυπριακής πλευράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, βάσει πληροφόρησης που έλαβε σε διάφορα επίπεδα, «ήταν μη επανδρωμένο drone» και προκάλεσε «περιορισμένες ζημιές». Την ίδια ώρα, συνεκλήθη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ακριβώς για να αξιολογηθεί η εικόνα και οι κίνδυνοι.

Γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα το επίπεδο συναγερμού στις βρετανικές βάσεις από κόκκινο μετατράπηκε σε κίτρινο και τερματίστηκε η χρήση σειρήνων.

Χριστοδουλίδης: Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών O Κύπριος Πρόεδρος κάλεσε έκτακτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί των κομμάτων για σκοπούς ενημέρωσης και συζήτησης της κατάστασης. Στη συνεδρία έχει κληθεί ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και ο Διοικητής της ΚΥΠ. Σε μήνυμα που εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας, ο Κύπριος πρόεδρος διευκρίνισε ότι το drone ήταν μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed και ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών σχετικά με τις εξελίξεις.

