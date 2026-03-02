Μυστήριο με το πλήγμα από drone στην βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο

Πληροφορίες για αναχαίτιση και 2ου αεροχήματος
Συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, έπειτα από περιστατικό που αποδίδεται σε ύποπτο πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο να προχωρούν σε επίσημες τοποθετήσεις και σε αξιολόγηση της κατάστασης.
Πληροφορίες από αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως εκτός από το drone που εξερράγη στο διάδρομο απογείωσης της βρετανικής βάσης, υπήρξε και δεύτερο drone το οποίο αναχαιτίστηκε.
Η βρετανική πλευρά, μέσω εκπροσώπου του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαίωσε σχετικά νωρίς ότι οι ένοπλες δυνάμεις ανταποκρίνονται σε «ύποπτο πλήγμα από drone» στη βάση της RAF «τα μεσάνυχτα τοπική ώρα», τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα. Παράλληλα, το Sky News μετέδιδε ότι επρόκειτο για κατάσταση που βρισκόταν σε εξέλιξη χωρίς επίσημη αναφορά προέλευσης ή ταυτότητας του drone. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, σύμφωνα με τις συμφωνίες του 1960, αποτελούν βρετανικό έδαφος και είναι κυρίαρχες.
Από κυπριακής πλευράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, βάσει πληροφόρησης που έλαβε σε διάφορα επίπεδα, «ήταν μη επανδρωμένο drone» και προκάλεσε «περιορισμένες ζημιές». Την ίδια ώρα, συνεκλήθη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ακριβώς για να αξιολογηθεί η εικόνα και οι κίνδυνοι.
Γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα το επίπεδο συναγερμού στις βρετανικές βάσεις από κόκκινο μετατράπηκε σε κίτρινο και τερματίστηκε η χρήση σειρήνων.
Χριστοδουλίδης: Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών
O Κύπριος Πρόεδρος κάλεσε έκτακτη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί των κομμάτων για σκοπούς ενημέρωσης και συζήτησης της κατάστασης. Στη συνεδρία έχει κληθεί ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και ο Διοικητής της ΚΥΠ.
Σε μήνυμα που εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας, ο Κύπριος πρόεδρος διευκρίνισε ότι το drone ήταν μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed και ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών σχετικά με τις εξελίξεις.
Διαβάστε παρακάτω το πλήρες μήνυμα του Κύπριου προέδρου:
«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,
Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ. Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.
Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση. Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών. Κυρίες και Κύριοι, βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση. Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα. Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών.»
Μυστήριο με την προέλευση
Άγνωστο παραμένει το από πού απογειώθηκε το drone (γιατί σίγουρα δεν ήρθε από το Ιράν), ποιος το κατηύθυνε και αν επρόκειτο για έργο ομάδας δολιοφθορέων που δρα στη Κύπρο. Λίγο πριν από το περιστατικό, κηρύχθηκε «security threat» (κατάσταση ανάγκης) στις Βρετανικές Βάσεις, με οδηγίες προς προσωπικό και κατοίκους σε ορισμένες ζώνες να παραμείνουν σε ασφαλείς κλειστούς χώρους. Υπήρξε οδηγία του τύπου «επιστρέψτε στα σπίτια σας και μείνετε μέσα μέχρι νεωτέρας».
Στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφόρησαν νωρίτερα ανεπιβεβαίωτες εικασίες ακόμη και για τύπο drone, όμως οι Αρχές απέφευγαν να αναφερθούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η ανάλυση ευρημάτων.
Γιατί το Ακρωτήρι;
Η βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι είναι για το Ηνωμένο Βασίλειο κόμβος επιχειρησιακής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε περιόδους κλιμάκωσης, οποιοσδήποτε θέλει να στείλει μήνυμα προς το Λονδίνο, ή προς συμμάχους που χρησιμοποιούν τις υποδομές, βλέπει τη βάση ως στόχο υψηλής συμβολικής αξίας, ακόμη κι αν το πραγματικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου πλήγματος είναι περιορισμένο.
Δεν είναι τυχαίο ότι το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Λονδίνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για «αμυντικές» επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της κρίσης με το Ιράν.
Πριν το περιστατικό με το drone υπήρξε σύγχυση μετά από αναφορές του Βρετανού υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, ότι εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι «προς την κατεύθυνση της Κύπρου», με τη διευκρίνιση ότι δεν είναι βέβαιο πως στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις. Από κυπριακής πλευράς υπήρξε διάψευση σημειώνοντας πως η Κύπρος αποτέλεσε στόχο ή ότι υπήρξε απειλή για την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ο πύραυλος από τη Συρία
Η Κύπρος έχει ξαναδεί, με τον χειρότερο τρόπο, τι σημαίνει να βρίσκεσαι δίπλα σε πολεμικό θέατρο. Την 1η Ιουλίου 2019, ενώ μαινόταν ο πόλεμος στη Συρία, ρωσικός πύραυλος αντιαεροπορικού τύπου S-200, που αποδίδεται, εξερράγη πάνω από τα κατεχόμενα και συντρίμμια έπεσαν στο έδαφος κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά προκλήθηκαν ζημιές και μικρές εστίες φωτιάς, με το επεισόδιο να λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι μια αστοχία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.
