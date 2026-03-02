Πάτρα: Ξανά στο εδώλιο οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Μπακαρί Χέντερσον

Στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών θα βρεθούν εκ νέου έξι από τους εννέα κατηγορούμενους για τον θάνατο του 22χρονου Αμερικανού τουρίστα Μπακαρί Χέντερσον, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιούλιο του 2017 έξω από μπαρ στον Λαγανά Ζακύνθου.

Το ΣΤ’ Τμήμα του Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αναίρεση που άσκησε ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου και ακύρωσε την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πατρών του 2022, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε επαρκής και ειδική αιτιολογία ως προς κρίσιμα νομικά ζητήματα. Η υπόθεση επιστρέφει για νέα εκδίκαση, με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν πλέον βαρύτερες ποινικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου 2017, όταν διαπληκτισμός εντός του καταστήματος κλιμακώθηκε και μεταφέρθηκε στον δρόμο.

Ο 22χρονος δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα από ομάδα ατόμων και κατέρρευσε στο οδόστρωμα, χωρίς να του παρασχεθούν άμεσα πρώτες βοήθειες.

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέγραψε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που οδήγησαν στον θάνατό του.

Σε δεύτερο βαθμό είχαν επιβληθεί ποινές κάθειρξης και φυλάκισης για θανατηφόρα σωματική βλάβη από κοινού, ωστόσο μετά την αναίρεση η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου στις 14 Οκτωβρίου, με πέντε από τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης έως 15 έτη και έναν έως 10 έτη.