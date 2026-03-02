Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στην 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ

Η συνεδρία ανέδειξε τον σύγχρονο προσανατολισμό των Αρσακείων Σχολείων στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της διεπιστημονικής προσέγγισης STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές και συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής.

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών ( https://www.arsakeio.gr/arsakeio-patras/ ) συμμετείχαν δυναμικά στη συνεδρία με θέμα «Καινοτομία και Εκπαίδευση: Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και STEAM Δραστηριότητες στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της 9η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ ( https://patrasiq.gr/ ) .

Ο Μάνος Πετράκης, Φυσικός, PhD, Διευθυντής του Αρσακείου Λυκείου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Λειτουργίας & Διαχείρισης της Εστίας Επιστημών Πατρών, παρουσίασε την «Εστία Επιστημών Πατρών “Κωνσταντίνος Δημητριάδης” ( https://www.estiaepistimon.gr/ ) ως έναν πρωτοποριακό χώρο μάθησης, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα προγράμματα σπουδών των Αρσακείων Σχολείων, ενισχύοντας τη βιωματική μάθηση και την ερευνητική διάθεση των μαθητών.

Ο Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Χημικός, MSc, Διευθυντής του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών, μέσα από την εισήγησή του «Από τη Θεωρία στην Πράξη: Εφαρμογές STEAME στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», ανέδειξε παραδείγματα εφαρμοσμένων δράσεων που γεφυρώνουν τη θεωρητική γνώση με την πράξη, καλλιεργώντας δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, συνεργασίας και δημιουργικότητας.

Ο Καθηγητής Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Εταίρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και μέλος της Επιτροπής Λειτουργίας & Διαχείρισης της Εστίας Επιστημών Πατρών, ανέπτυξε το θέμα «Καινοτομία στην εκπαίδευση και ο ρόλος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας», επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία της καινοτομίας στη διαμόρφωση ενός σχολείου ανοιχτού στη γνώση, την έρευνα και τη σύνδεση με την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα.

Τέλος, η Ηλέκτρα Γιαννούλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, Διευθύντρια του Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, παρουσίασε την εισήγηση «Καινοτομία και STEAM στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές από μικρή ηλικία έρχονται σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μέσα από διαθεματικά έργα, πειραματισμό και δημιουργικές δραστηριότητες.

Το συντονισμό της Συνεδρίας είχε η εκπαιδευτικός Σοφία Ρηγοπούλου, Φιλόλογος, ενώ τους μαθητές συνόδεψαν οι εκπαιδευτικοί Δημήτριος Βλαχοδημητρόπουλος και Αθανάσιος Μητρούλιας.

Η συμμετοχή επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση των Αρσακείων Σχολείων στην προώθηση της καινοτομίας, στη σύνδεση σχολείου και πανεπιστημίου και στη διαμόρφωση ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

