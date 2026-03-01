Αγία Παρασκευή Αγρινίου: Βρήκαν νεκρή γυναίκα που αγνοείτο

Σε εξέλιξη βρίσκονταν από χθες Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έρευνες στην Αγία Παρασκευή (Ζελίχοβο) Αγρινίου, για γυναίκα, ηλικίας περί τα 60 έτη, η οποία αγνοείτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να έφυγε από την οικία της, με τον σύζυγό της να δηλώνει την εξαφάνισή της, γεγονός που κινητοποίησε δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Μάλιστα στις έρευνες συνέδραμε και δύναμη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος.

Έπειτα από πολύωρες αναζητήσεις η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής, από μέλη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος. Ήταν μητέρα δύο παιδιών.

πηγή agriniopress.gr