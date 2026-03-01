Πόλεμος στη Μέση Ανατολή- Ο μέχρι τώρα απολογισμός των νεκρών

Εκρήξεις ακούγονται στο Ιράν, στο Ισραήλ και σε αρκετά κράτη της Μέσης Ανατολής, μετά την έναρξη επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο (28/2).

Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας κύματα πυραύλων και drones κατά του Ισραήλ και προς αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου επιχειρούν αμερικανικές δυνάμεις.

Το Ιράν είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επίθεσης θα στοχοποιούσε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, τις οποίες θεωρεί νόμιμους στόχους.

Ο χάρτης των στόχων

Η ισραηλινή αεροπορία ανακοίνωσε ότι έριξε περισσότερα από 1.200 πυρομαχικά σε 24 από τις 31 επαρχίες του Ιράν το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο της κοινής επίθεσης με τις ΗΠΑ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε 27 βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, καθώς και σε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Τελ Αβίβ και σε άλλα μέρη του Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει εξαπολύσει πλήγματα σε οκτώ χώρες της περιοχής:

Μπαχρέιν,

Ιράκ,

Ιορδανία,

Κουβέιτ,

Ομάν,

Κατάρ,

Σαουδική Αραβία,

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Οι περισσότερες από αυτές τις επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός της κλιμάκωσης



Το Al Jazeera παρέθεσε τις επιβεβαιωμένες απώλειες στις 10 χώρες που έχουν δεχθεί επιθέσεις έως την Κυριακή (1/3) το μεσημέρι. Σημειώνεται πως λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της κατάστασης, τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν καθώς προκύπτουν νέες πληροφορίες. Η τελευταία εξελίξη είναι ότι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν ενώ πέντε τραυματίστηκαν βαριά. «Αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής τους στην υπηρεσία» λένε οι ΗΠΑ.