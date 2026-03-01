Πόλεμος στη Μέση Ανατολή- Ο μέχρι τώρα απολογισμός των νεκρών

Οι απώλειες για κάθε χώρα
Εκρήξεις ακούγονται στο Ιράν, στο Ισραήλ και σε αρκετά κράτη της Μέσης Ανατολής, μετά την έναρξη επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο (28/2).
Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας κύματα πυραύλων και drones κατά του Ισραήλ και προς αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου επιχειρούν αμερικανικές δυνάμεις.
Το Ιράν είχε προηγουμένως προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση επίθεσης θα στοχοποιούσε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την περιοχή, τις οποίες θεωρεί νόμιμους στόχους.
Ο χάρτης των στόχων
Η ισραηλινή αεροπορία ανακοίνωσε ότι έριξε περισσότερα από 1.200 πυρομαχικά σε 24 από τις 31 επαρχίες του Ιράν το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο της κοινής επίθεσης με τις ΗΠΑ.
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε 27 βάσεις στη Μέση Ανατολή όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, καθώς και σε ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Τελ Αβίβ και σε άλλα μέρη του Ισραήλ.
Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει εξαπολύσει πλήγματα σε οκτώ χώρες της περιοχής:
Μπαχρέιν,
Ιράκ,
Ιορδανία,
Κουβέιτ,
Ομάν,
Κατάρ,
Σαουδική Αραβία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Οι περισσότερες από αυτές τις επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί.
Ο μέχρι τώρα απολογισμός της κλιμάκωσης
Το Al Jazeera παρέθεσε τις επιβεβαιωμένες απώλειες στις 10 χώρες που έχουν δεχθεί επιθέσεις έως την Κυριακή (1/3) το μεσημέρι. Σημειώνεται πως λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της κατάστασης, τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν καθώς προκύπτουν νέες πληροφορίες. Η τελευταία εξελίξη είναι ότι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν ενώ πέντε τραυματίστηκαν βαριά. «Αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής τους στην υπηρεσία» λένε οι ΗΠΑ.
Ιράν – Νεκροί: 201, Τραυματίες: 747
Μέχρι το πρωί της Κυριακής, η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος και επίσημα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν προκαταρκτικά στοιχεία για 201 νεκρούς και τουλάχιστον 747 τραυματίες, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Έκτοτε, εκρήξεις συνεχίζουν να ακούγονται σε ολόκληρο το Ιράν, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι πραγματοποίησε μεγάλη αεροπορική επίθεση στην «καρδιά της πρωτεύουσας».
Το πιο πολύνεκρο μεμονωμένο περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μιναμπ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπου πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων φέρεται να σκότωσε τουλάχιστον 148 ανθρώπους και να τραυμάτισε 95. Η επίθεση έγινε το Σάββατο (28/2) και ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.
Ισραήλ – Νεκροί: 9, Τραυματίες: 121
Το απόγευμα της Κυριακής (1/3), ιρανική βαλλιστική πυραυλική επίθεση στο Μπεΐτ Σεμές, στο κεντρικό Ισραήλ, σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε περίπου 20. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια. Αργά το Σάββατο (28/2), μία γυναίκα στην περιοχή του Τελ Αβίβ επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε από θραύσματα.
Τουλάχιστον 121 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας σοβαρά. Τουλάχιστον 40 κτίρια στο Τελ Αβίβ υπέστησαν ζημιές από ιρανικά πλήγματα το Σάββατο (28/2), σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.
Μπαχρέιν – Νεκροί: 0, Τραυματίες: 4
Ιρανικοί πύραυλοι στόχευσαν το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή Τζουφαΐρ. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν επιβεβαίωσε επίσης ότι το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας στοχοποιήθηκε με drone, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς απώλειες ζωών.
Κυβερνητικά νοσοκομεία ανέφεραν ότι τέσσερα άτομα νοσηλεύονται με τραύματα από θραύσματα.
Ιράκ – Νεκροί: 2, Τραυματίες: 5
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στόχευσαν επίσης τη βάση Τζουρφ αλ-Σάχερ (γνωστή και ως Τζουρφ αλ-Νασρ) στο νότιο Ιράκ. Δύο μαχητές σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ιρακινά κρατικά μέσα και πηγές της Κατάιμπ Χεζμπολάχ.
Ιορδανία – Νεκροί: 0, Τραυματίες: 0
Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν 49 drones και βαλλιστικούς πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή τραυματισμοί.
Κουβέιτ – Νεκροί: 1, Τραυματίες: 32
Το Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε ότι η αεροπορική βάση Αλί αλ-Σάλεμ δέχθηκε επίθεση από βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Την Κυριακή (1/3) αναφέρθηκε ένας νεκρός και 32 τραυματίες.
Ομάν – Νεκροί: 0, Τραυματίες: 5
Δύο drones στόχευσαν το λιμάνι Ντουκμ, τραυματίζοντας έναν αλλοδαπό εργαζόμενο. Επίσης, δεξαμενόπλοιο με σημαία Παλάου δέχθηκε επίθεση ανοικτά της επαρχίας Μουσαντάμ, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα.
Κατάρ – Νεκροί: 0, Τραυματίες: 16
Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ επιβεβαίωσε 16 τραυματίες, κυρίως από θραύσματα. Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τη στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.
Σαουδική Αραβία – Νεκροί: 0, Τραυματίες: 0
Οι ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν το Ριάντ και την Ανατολική Επαρχία. Δεν έχουν αναφερθεί απώλειες.
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Νεκροί: 3, Τραυματίες: 58
Τρεις άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και 58 τραυματίες.
Ένας Πακιστανός υπήκοος σκοτώθηκε από συντρίμμια κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ στο Άμπου Ντάμπι. Επιπλέον, τραυματισμοί σημειώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και στο Παλμ Τζουμέιρα.
