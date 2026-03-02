Σε κόκκινο συναγερμό η Αθήνα για τη Μέση Ανατολή

Σε αυξημένο «συναγερμό» θέτουν την Ελλάδα οι εξελίξεις στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο πόλεμος κατά του Ιράν παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Χαμενεΐ, με τις επιχειρήσεις – αντίποινα της Τεχεράνης, και η γενικότερη κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, δημιουργούν ένα ρευστό σκηνικό, με τριγμούς διεθνώς, και κατά συνέπεια και για την Ελλάδα.

Αν και η ελληνική κυβέρνηση ανέμενε το αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν, η εκτίμηση για τις συνέπειες αυτής της νέας πολεμικής εστίας, με τη συμμετοχή και του Ισραήλ, παραμένει δύσκολη. Όλα θα κριθούν από την διάρκεια των επιχειρήσεων, την έκταση και κυρίως το ποιοι θα είναι οι στόχοι των χτυπημάτων που θα πετύχει η Τεχεράνη, ενώ σημαντικός θα είναι και ρόλος της διάδοχης κατάστασης στο Ιράν.

Η Αθήνα «ζυγίζει» τις συνέπειες

Από το πρωί του Σαββάτου, οπότε και ήχησαν τα «τύμπανα» του πολέμου, η ελληνική κυβέρνηση τέθηκε σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής και άμεσα συγκλήθηκε το ΚΥΣΕΑ, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Προτεραιότητα δόθηκε η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στην εύφλεκτη περιοχή, και στο «τραπέζι» του Μεγάρου Μαξίμου αναλύθηκαν όλα τα σενάρια για τις πιθανές επιπτώσεις σε διπλωματικό και γεωπολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας, ενώ «ζυγίστηκαν» και οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις από την εκρηκτική αυτή κατάσταση.

Μέτρα για τους Έλληνες πολίτες στην εύφλεκτη περιοχή

Το υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε άμεσα τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την ασφάλεια των Ελλήνων που είτε κατοικούν σε χώρες του Κόλπου και της Αραβικής Χερσονήσου, είτε τις έχουν επισκεφτεί για τουρισμό, είτε είναι εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια από πτήσεις transit (πτήση με ανταπόκριση), ενώ χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεδιάσκεψη για το θέμα αυτό με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Η Αθήνα επεξεργάζεται πλάνο επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, μόλις δηλαδή ανοίξει ο εναέριος χώρος.

Λόγω της απαγόρευσης πτήσεων, αυτή τη στιγμή η δυσκολία για την εκκένωση περιοχών όπου ζουν Έλληνες είναι μεγάλη. Γι’ αυτό το υπουργείο Εξωτερικών τους έχει καλέσει να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και για τους Έλληνες που βρίσκονται στο Ισραήλ, στο Ντουμπάϊ και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς της Μέσης Ανατολής, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η κράτηση δωματίου στα ξενοδοχεία και η παράταση της διαμονής τους δεν είναι εξασφαλισμένη.

Η εντολή του Γ. Γεραπετρίτη στις πρεσβείες και τα προξενεία μας είναι να τους βοηθήσουν στην ανεύρεση προσωρινών καταλυμάτων, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, να φιλοξενηθούν έως ότου αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση.

Σε «αδιέξοδο», όσον αφορά στον επαναπατρισμό τους, και οι Έλληνες που ταξίδευαν από ή προς τη Μέση Ανατολή με ενδιάμεσους σταθμούς το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.α. χώρες της περιοχής.

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στη Σούδα

Έντονη είναι η ανησυχία και για τις νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα, όπως στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και για τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα.

Το «βλέμμα» είναι στραμμένο κυρίως στην αμερικανική βάση στη Σούδα, καθώς είναι η πιο κοντινή βάση στο μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, σε ελληνικό έδαφος.

Χτες, σε έκτακτη σύσκεψη στο Πεντάγωνο που συγκάλεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με τη συμμετοχή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, αποφασίστηκε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ετοιμότητας, ενώ αποτιμήθηκε γενικότερα η κατάσταση σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Ήδη από το Σάββατο, με την ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Επανάστασης» ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται «νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», τέθηκαν σε εφαρμογή στη Σούδα έκτακτα μέτρα εφαρμογής συναγερμού και αεράμυνας.

Ανησυχία για τα ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο

Στην κυβέρνηση έντονη είναι η ανησυχία και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς στην περιοχή του Περσικού Κόλπου πλέουν πάνω από 50 ελληνόκτητα πλοία και 10 πλοία ελληνικής σημαίας.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τις εταιρίες, προκειμένου να αποφεύγονται τα Στενά του Ορμούζ.

Με το «βλέμμα» στις οικονομικές συνέπειες

Η Αθήνα «μετρά» και τις οικονομικές συνέπειες από ένα πιθανό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Παρ’ ότι μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να πλήξει κυρίως τις ασιατικές αγορές, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, καμία χώρα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, καθώς οι καθυστερήσεις στις μεταφορές αγαθών αλλά και στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων οδηγεί αυτόματα σε αυξήσεις τιμών.

Ανησυχία υπάρχει και για το αποτύπωμα στον ελληνικό τουρισμό, με ακυρώσεις και μειωμένες κρατήσεις, εφόσον τραβήξει σε μάκρος η αναταραχή στην ευρύτερη περιοχή.

Φόβοι για νέο «τσουνάμι» μεταναστευτικών ροών

Ένα από τα σενάρια που ανησυχούν την Αθήνα, είναι και αυτό της αύξησης των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας, λόγω της ανατροπής του καθεστώτος στο Ιράν και της αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Σε μία τέτοια περίπτωση, κομβικής σημασίας κρίνεται και πάλι ο παράγοντας – Τουρκία.

Έκκληση της Αθήνας για αποκλιμάκωση – Το μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη

«Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα» σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτηση του, απευθύνοντας έκκληση για αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

«Σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό προϋποθέτει τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή. Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο» τονίζει, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

Μπαράζ επαφών

Ο πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές με ηγέτες της περιοχής, ενώ βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συμμετείχε χθες, σε τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του των Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες για άλλη μία φορά δεν έχουν ενιαία γραμμή.

Σε συνεχή επαφή με ομολόγους των συμμαχικών χωρών βρίσκεται και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

