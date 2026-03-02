Συναντήσεις προετοιμασίας για το Διεθνές Συνέδριο των Περιφερειών των χωρών των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου, που θα γίνει τον Μάιο στην Πάτρα

Την Παρασκευή, 27η Φεβρουαρίου 2026, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης συναντήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών με τον Ακαδημαϊκό Καθηγητή Χρήστο Σ. Ζερεφό, Επόπτη του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας & Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικό Εκπρόσωπο για την Κλιματική Αλλαγή.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωσηξ της Περιφέρειας, στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Καθηγητής Ανδρέας Καζαντζίδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών και o Αθανάσιος Α. Αργυρίου, Καθηγητής στο ίδιο Εργαστήριο, το οποίο συνεργάζεται στενά με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η πρόσκληση του Ακαδημαϊκού κ. Ζερεφού στο Διεθνές Συνέδριο των Περιφερειών των χωρών των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου, το οποίο διοργανώνεται στην Πάτρα στις 27 - 29 Μαΐου 2026. Αυτή η υψηλού επιπέδου διοργάνωση στοχεύει στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των περιφερειακών αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών οργανισμών, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (BSEC).

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Ζερεφό, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση, συζητήθηκε η ένταξη στο συνέδριο της θεματικής της κλιματικής κρίσης και των πολιτικών αντιμετώπισης των επιπτώσεών της, στις χώρες αυτές, οι οποίες, όπως όλη η Ανατολική Μεσόγειος, πλήττονται ιδιαιτέρως από τις συνέπειές της. Ο κ. Ζερεφός εξέφρασε επίσης τις απόψεις του για τις ειδικές στρατηγικές αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στη Δυτική Ελλάδα.