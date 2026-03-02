Ο Φωκίων Ζαΐμης δίπλα στους φυσικοθεραπευτές

«Στεκόμαστε αρωγοί στις προσπάθειές των φυσικοθεραπευτών, ενισχύοντας δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής της υγείας αλλά και στήριξης των επιχειρήσεών τους.

Η συνεργασία μας με τους φυσιοθεραπευτές είναι σταθερή διότι το έργο τους είναι πολύτιμο για την κοινωνία μας, όχι μόνον μετά από ιατρικές επεμβάσεις αλλά και σε επίπεδο πρόληψης καθώς και για τα αθλητικά σωματεία με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των αθλητών».

Στην παραπάνω δήλωση προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Π.Τ. ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ.

Ο κ. Ζαΐμης έχει εκφράσει την επιθυμία του να μετατραπεί η Αχαΐα σε Κέντρο φυσικοθεραπείας και προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται. «Οι φυσικοθεραπευτές αποτελούν βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας καθώς η φυσική αποκατάσταση είναι κομμάτι της ιατρικής φροντίδας. Η Αχαΐας διαθέτει όλες τις προδιαγραφές να αναπτύξει το κομμάτι της αποκατάστασης με στόχο την πλήρη ίαση κάθε ασθενούς, έπειτα από μια σοβαρή πάθηση ή χειρουργείο», πρόσθεσε ο κ. Ζαΐμης.