Διευρυμένη Σύσκεψη στην ΟΕΒΕΣΝΑ: Μέτωπο Φορέων στην Αχαΐα για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Κρίσιμα και πολυδιάστατα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Αχαΐα ανέδειξε η διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας (ΟΕΒΕΣΝΑ) με την συμμετοχή των Διοικητικών Συμβουλίων και εκπροσώπων Σωματείων την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, Δημήτρης Νικολακόπουλος, έθεσε ως κεντρικό πρόβλημα το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, το οποίο πλήττει την ανταγωνιστικότητα και μετακυλίεται στους καταναλωτές. Παράλληλα, στηλίτευσε το σύστημα της τεκμαρτής φορολόγησης ως άδικο μέτρο που επιβαρύνει οριζόντια τις μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να χτυπά την πραγματική φοροδιαφυγή.

Σημαντική ήταν η τοποθέτηση του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργου Καββαθά, ο οποίος υπογράμμισε τον αποκλεισμό του 93,5% των επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ και την αδυναμία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό. Επεσήμανε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται σε μεγάλους ομίλους, προειδοποιώντας ότι ο αφανισμός των ΜΜΕ θα προκαλέσει μαζική ανεργία που δεν μπορεί να απορροφηθεί από μεγάλες επενδύσεις.

Οι φορείς

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην έμπρακτη στήριξη της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος των πρωτοβουλιών είναι η ενδυνάμωση της «πραγματικής οικονομίας» και η βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής. Προσφέρεται υποστήριξη και καθοδήγηση: Μέσω του «Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας».

Επιδιώκεται ψηφιακός Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με το το έργο “DigiWest” που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων

Γίνεται προσπάθεια σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας μέσω του «Παρατηρίου Διάγνωσης Αναγκών» που λειτουργεί ως εργαλείο για την κατανόηση των ελλείψεων και των τάσεων στην τοπική αγορά εργασίας.

Αναφέρθηκε ακόμη στη δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας»», ύψους 23 εκατ. ευρώ, που ενισχύει μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, εστίασε στις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιοχής, όπως το χαμηλό ΑΕΠ και οι ελλιπείς υποδομές. Πρότεινε τη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας και την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας για την τεκμηριωμένη διεκδίκηση λύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για κατάρτιση και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, καθώς παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.

Ο Γιώργος Παππάς Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου υπογράμμισε ότι επικρατεί υψηλό φορολογικό βάρος, ιδιαίτερα μέσω των έμμεσων φόρων, που επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και περιορίζει την ανάπτυξή τους.

Τα Σωματεία

Ο Κωνσταντίνος Τηλιγάδης (Συντεχνία Αρτοποιών) χαρακτήρισε την τεκμαρτή φορολόγηση ως το μεγαλύτερο «βαρίδι» για τις επιχειρήσεις, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος ενέργειας οδηγεί σε λουκέτα και συγκέντρωση της αγοράς σε πολυεθνικές. Παράλληλα, τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση επιβαρύνει τα λειτουργικά έξοδα, ενώ τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένουν απρόσιτα για τους μικρούς.

Ο Κωνσταντίνος Τσακριλής (Σύλλογος Κομμωτών Αχαΐας) ανέδειξε το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από παράνομες κατ' οίκον υπηρεσίες και το υψηλό μισθολογικό κόστος, καθώς ο κλάδος δεν μπορεί να αξιοποιήσει τη μερική απασχόληση με ευνοϊκούς όρους.

Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Τρίπκος (Σωματείο PALSO) εστίασε στον ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό από τα ιδιαίτερα μαθήματα και στις επιπτώσεις της υπογεννητικότητας στην τοπική οικονομία.

Τέλος, ο Γιάννης Διδάχος (Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισκευαστών Αυτοκινήτων) υπογράμμισε τη σημασία των ΜΜΕ ως ραχοκοκαλιά της οικονομίας, κρούοντας όμως τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη νέων τεχνιτών, καθώς η στροφή των νέων αποκλειστικά σε ακαδημαϊκές σπουδές που αφήνει κρίσιμους τομείς χωρίς προσωπικό.