Πανεπιστήμιο Πατρών: Τιμητική Βράβευση για τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύλων Πατρών προσκαλούν το κοινό στα εγκαίνια της έκθεσης Παραδοσιακών Φορεσιών του Νίκου Πλακίδα με τίτλο «Με των Αγγέλων φορεσιές στου νόστου το ταξίδι», που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στη Βίλα Κόλλα, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η έκθεση αναδεικνύει το πολυετές και σπουδαίο έργο του δημιουργού Νίκου Πλακίδα, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη, αναβίωση και καλλιτεχνική αποτύπωση της ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός ότι ο Νίκος Πλακίδας δημιούργησε τις ελληνικές φορεσιές για τη νέα ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ιστορική και αισθητική αυθεντικότητα της κινηματογραφικής αναπαράστασης. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της δημιουργικής συνάντησης της λαογραφικής έρευνας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.



Μετά τα εγκαίνια θα ακολουθήσει εκδήλωση στο κεντρικό αμφιθέατρο με ομιλήτρια την κα Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, πρώην Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημία Αθηνών και Επίτιμη Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ομιλία της, με τίτλο:

«Της γαλανής το φόρεμα, της ρούσας το φουστάνι, 'ξήντα ραφτάδες το ’ραφταν και 'ξήντα μαθητάδες... Ο ελληνοράφτης Νίκος Πλακίδας και η άυλη πολιτιστική κληρονομιά», θα φωτίσει τη βαθύτερη σημασία της ελληνικής φορεσιάς ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και θα αναδείξει τη συμβολή του δημιουργού στη διατήρηση και διάδοσή της.



Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η τιμητική βράβευση του Γιάννη Σμαραγδή για τη διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο και για το όραμά του να αναδεικνύει κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας μέσα από έργα υψηλής καλλιτεχνικής και πνευματικής αξίας. Η βράβευσή του συνδέεται άμεσα με τη δημιουργική του σύμπραξη με τον Νίκο Πλακίδα στην ταινία «Καποδίστριας», μια συνεργασία που προβάλλει διεθνώς τον ελληνικό πολιτισμό και αναδεικνύει τη σημασία της ιστορικής τεκμηρίωσης και της ενδυματολογικής αυθεντικότητας στη σύγχρονη κινηματογραφική παραγωγή. Παράλληλα, θα τιμηθεί και ο Νίκος Πλακίδας για την πολυετή προσφορά του στην τέχνη και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.



Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακούς χορούς από το Χορευτικό Συγκρότημα του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Φιλιατρών, τη Χορευτική Ομάδα «Αετοί του Μοριά» του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύλων και τον Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μια γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντανή πολιτιστική έκφραση.



Η διοργάνωση της έκθεσης και της τιμητικής εκδήλωσης επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών ως φορέα πολιτισμού, εξωστρέφειας και σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την κοινωνία. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με κορυφαίους δημιουργούς του θεάτρου και του κινηματογράφου ενισχύει τον διεπιστημονικό διάλογο, αναδεικνύει τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και προβάλλει το Πανεπιστήμιο ως ζωντανό πυρήνα πολιτιστικής παραγωγής και δημιουργικής συνεργασίας.



Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.