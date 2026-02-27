Πάτρα: «ΜΙΑ (?) ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ» από τη Θ.Ο.Ε.Π.Π. στο Λιθογραφείον

Την παράσταση με τίτλο «ΜΙΑ (?) ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ» θα παρουσιάσει η Θ.Ο.Ε.Π.Π. τον Μάρτιο 2026.

Μετά την περσυνή επιτυχία της «Όπερας της Πεντάρας», η Θ.Ο.Ε.Π.Π. - Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πάτρας, μπαίνει δυναμικά στην Άνοιξη του 2026 δίνοντας ένα νέο ραντεβού με το θεατρόφιλο κοινό, από την Παρασκευή 6 Μαρτίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στον ιδιαίτερο χώρο του θεάτρου «Λιθογραφείον» (οδός Μαιζώνος 172Β) με την νέα της παραγωγή «ΜΙΑ (?) ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ» σε σκηνοθεσία της Αναστασίας Ντρίζη, επιλέγοντας αυτή την φορά η ομάδα να κάνει μία σπουδή επί σκηνής, ένα κείμενο της Φράνκα Ράμε.

Δεν είναι ένα έργο που έχει σκοπό να καταδικάσει τους άνδρες ή να αναγάγει τις γυναίκες σε ηρωίδες. Δίνει όμως φωνή σε όλες ΕΜΑΣ και στον κάθε ρόλο που μας έχουν αναθέσει από την γέννησή μας ακόμη…. Βιώνοντας οποιαδήποτε μορφή βίας, (σωματική, ψυχολογική, λεκτική, νοητική) είμαστε προγραμματισμένες να ανεχόμαστε, να δικαιολογούμε και να αγαπάμε με οποιοδήποτε κόστος. Μέσα από ποιο δρόμο λυτρωνόμαστε άραγε;» - Αναστασία Ντρίζη

Επί σκηνής κατ' αλφαβητική σειρά οι:

Μάσιγκα Αδαμοπούλου

Μαριετίνα Βαρβαρίγου

Αγγελική Κολυπέρα

Σοφία Παπαδοπούλου

Γεωργία Τζιώρα

Τατιάνα Τσάλεζα.

Επεξεργασία κειμένου-Σκηνοθεσία: Αναστασία Ντρίζη

Βοηθός σκηνοθέτη: Χρήστος Αβραντινής

Μουσική-Ηχητικά-Trailer: D Max

Σχεδιασμός & Χειρισμός Φωτισμού: Χρήστος Σταθόπουλος

Φωτογραφίες παράστασης-Επιμέλεια αφίσας: Κική Κατσίγιαννη

Βοηθοί Παραγωγής: Μαρία Κωσταβασίλη, Αρχοντούλα Κουτσολιάκου

Σκηνικά-κουστούμια: Παραγωγή Θ.Ο.Ε.Π.Π.

Θέατρο ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Μαιζώνος 172Β,

SOCIAL MEDIA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: https://www.facebook.com/THOEPP/

Τηλ κρατήσεων: 6978 254 591.

Ημερομηνίες παραστάσεων: 6-7-8, 20-21- 22, 27-28-29 Μαρτίου 2026

Ώρες Παραστάσεων: Παρασκευή και Σάββατο 21.15 και Κυριακή 20.00.

*Η Θ.Ο.Ε.Π.Π. ευχαριστεί θερμά το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους χορηγούς που την στήριξαν για να πραγματοποιηθεί και αυτή η παράσταση.

Εισιτήρια στην είσοδο του θεάτρου:

Γενική είσοδος 12.00 ευρώ.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΜΕΑ

ΑΝΩ ΤΩΝ 65 και ομάδες άνω των 8 ΑΤΟΜΩΝ 10.00 ευρώ.

*Οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών που έχουν ατέλεια εισέρχονται δωρεάν αφού προηγουμένως έχουν κάνει υποχρεωτικά κράτηση.