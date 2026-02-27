Απόψε στο Δαναό το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Game Night με την Πατρινή Σμαράγδα Αλεξανδρή

Η Πατρινής καταγωγής μουσικός Σμαράγδα Αλεξανδρή και η ομάδα του ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ φέρνουν μια νέα σούπερ σπέσιαλ εκδοχή του αγαπημένου γεωγραφικού κουίζ με επίκεντρο τη γεωγραφία και τον κινηματογράφο. Πρόκειται για ένα μοναδικό event με 100% πρωτότυπη δομή που δεν έχει ξαναγίνει! Η βραδιά στο σινέ Δαναός στην Αθήνα την Παρασκευή 27-2-2026 στις 21.30 ανοίγει με προβολή της μικρού μήκους ταινίας «Άβελ» παρουσία του σκηνοθέτη Κωνσταντίνου Καραμαγγιώλη, παρέα με τη Σμαράγδα, η οποία εκτός από παρουσιάστρια του κουίζ, ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ!

Θα μάθουμε για την ταινία από τον ίδιο τον σκηνοθέτη και έπειτα ακολουθεί το κεντρικό event: 90’ κουίζ γνώσεων για τους λάτρεις του σινεμά και της γεωγραφίας! Η Σμαράγδα επί σκηνής απευθύνει ερωτήσεις και γρίφους κινηματογεωγραφίας και το κοινό απαντάει σε ειδικά έντυπα σε ερωτήσεις όπως:

- Σε ποιες από τις παρακάτω πόλεις έγιναν γυρίσματα για τη Δουνκέρκη του Κρίστοφερ Νόλαν;

- Σημείωσε στον χάρτη πού βρίσκεται η περιοχή που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα στον πλανήτη Tatooine του Star Wars.

- Ποια από τις παρακάτω ταινίες είναι σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου; α) Λουτράκι, β) Κινέττα, γ) Αρκίτσα, δ) Πόρτο Χέλι

Το κουίζ θα έχει ερωτήσεις για σινεφίλ και γεωγραφόπουλα και δεν έχει καμία σημασία αν είστε ειδικοί. Το σημαντικό είναι το ίδιο το παιχνίδι και οι γνώσεις που θα αποκτήσετε μέσα από αυτό! Και φυσικά τα δώρα για τους νικητές!

Μπορείτε να παίξετε solo ή να δημιουργήσετε μια ομάδα έως 7 παίκτες και να απαντάτε στα ειδικά έντυπα ως ομάδα. Αν θέλετε να ανέβετε και στη σκηνή, θα υπάρχουν ειδικά challenges!

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ενήλικες αλλά και παιδιά με συνοδεία ενηλίκων.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Game Night: Special Edition Σινεμά & Γεωγραφία 13 Μαρτίου, 2026, 21:30.



Πρόγραμμα βραδιάς:

21.30-21.50 καλωσόρισμα και προβολή της ταινίας «Άβελ»

21:50-22:10 ομιλία και QnA με τον σκηνοθέτη

22:10 - 23:40 κουίζ σινεμά+γεωγραφίας.

Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Καραμαγγιώλης σημειώνει σχετικά με την εκδήλωση:

Μία ταινία είναι σαν ένα παιδί που γεννιέται στον τόπο του και κάποια στιγμή ανοίγει τα φτερά του και φεύγει όταν ενηλικιώνεται για να κάνει τον γύρο του κόσμου και να γυρίσει πίσω στην πατρίδα που μεγάλωσε και να συναντήσει τις παιδικές του μνήμες. Έτσι και το «Άβελ» αφού ξεκίνησε την πορεία του στον Δαναό προχώρησε σε αόρατες- ορατές πόλεις σαν παράνομος λαθρεπιβάτης που βρέθηκε στα Χανιά και τη Λάρισα, το Σαν Φρανσίσκο και το Σαντα Κρουζ, τη Βιέννη και το Αίγιο και άλλες πόλεις σαν ξέμπαρκο καράβι και τώρα επιστρέφει για να προβληθεί σε ένα event πραγματικά ριζοσπαστικό και πρωτοπόρο στην Ελλάδα. Ένα κινηματογραφικό-γεωγραφικό happening στον Δαναό με την ομάδα πίσω από το «Γεωγραφία είναι πολύ κουλ» για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, φαντασία και ατελείωτο παιχνίδι. Το συναίσθημα θα είναι μονόδρομος!

Εκ μέρους του ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ, η Σμαράγδα Αλεξανδρή εξιστορεί:

Όταν ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μου πρότεινε να παίξω έναν μικρό ρόλο στο «Άβελ» λίγα χρόνια πίσω, το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσα να μαντέψω είναι ότι μια μέρα θα κάναμε κοινή εκδήλωση με προβολή της ταινίας και κουίζ! Το σινεμά και η γεωγραφία έχουν τόσα κοινά και μοιράζονται τόσα όμορφα πράγματα! Ανυπομονώ να τα ανακαλύψουμε παρέα και να ζήσουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία όπως πάντα με αγάπη και ενθουσιασμό για την τέχνη, τη γνώση, αλλά και τα νοητά και πραγματικά ταξίδια! Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο αλλά και τον Δαναό για την φανταστική ιδέα να συνυπάρξουμε στην μεγάλη κεντρική αίθουσα του κινηματογράφου.

Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια για το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Game Night: Special Edition - Σινεμά & Γεωγραφία θα βρείτε στα ταμεία του κινηματογράφου Δαναός, Λεωφόρος Κηφισίας 109, Αθήνα και στο site www.danaoscinema.gr

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Φοιτητικό/παιδικό/ανέργων: 13 ευρώ.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ