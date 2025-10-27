Πάτρα: Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ, βραδινά κουίζ γνώσεων στο Θέατρο Act

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων εκδηλώσεων στην Αθήνα, η ομάδα πίσω από τη σελίδα «Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ» καταφθάνει στην Πάτρα, για ένα τριήμερο φωτιά με βραδιές κουίζ και αυτοσχέδιο μαγαζάκι με όλες τις ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ εκδόσεις! Η Σμαράγδα (το Αρχιγεωγραφόπουλο) και η υπόλοιπη ομάδα, φέρνουν το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι γνώσεων για μικρούς και μεγάλους!

→ 8, 9 Νοεμβρίου 2025: βραδινά κουίζ γνώσεων στο Θέατρο Act (Γεροκωστοπούλου 65). Ώρα προσέλευσης στις 20.30.

→ 7, 8, 9 Νοεμβρίου: ολοήμερο pop-up store στο Si Doux (Πατρέως 13-15).

Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια για τα game nights θα βρείτε εδώ:

https://www.ticketservices.gr/ event/poli-cool-game-night/

Τι είναι το παιχνίδι γεωγραφικών γνώσεων του ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ;

Το παιχνίδι γνώσεων ή αλλιώς game night είναι ένα κουίζ (και όχι μόνο) με παρουσιάστρια τη Σμαράγδα (αυτή από το TikTok), που απευθύνεται σε όλα τα πλάσματα, όλων των ηλικιών (παιδιά με τη συνοδεία ενηλίκων, εφηβάκια, φοιτητές και ενήλικες)! Μόνοι ή με παρέα, πάρτε θέση και δοκιμάστε τις γνώσεις σας. Οι ερωτήσεις είναι αναπάντεχες και πριν το καταλάβετε έχουν περάσει 2+ ώρες γεμάτες γεωγραφικά φακτς και πολύ γέλιο! Δεν χρειάζεται να έχετε καμία γνώση γεωγραφίας για να περάσετε καλά στην εκδήλωση, μόνο όρεξη για να μάθετε πράγματα! Αν βέβαια έχετε και τις γνώσεις, σας περιμένουν μοναδικά δώρα και πολύ χειροκρότημα (φορέστε τα καλά σας γιατί θα ανεβείτε στη σκηνή)!

Το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων βρίσκει στέγη στην Πάτρα!

Αν δεν σας αρέσουν τα κουίζ, από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου, μπορείτε να περάσετε από το μίνι βιβλιοπωλείο του ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ που θα στηθεί στο Si Doux, για γνωριμία και κουβεντούλα με την ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ ομάδα! Εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε και να αποκτήσετε βιβλία γνώσεων, τεύχη του ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ περιοδικού, το best seller επιτραπέζιο της ομάδας, συλλεκτικό merch και διάφορα άλλα καλούδια.

Σχετικά με το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ:

Το ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ είναι μια μικρή ερευνητική και συγγραφική ομάδα με πάθος για τη δημιουργία και τη διάδοση ωφέλιμου περιεχομένου για όλες τις ηλικίες. Στόχος της ομάδας είναι είναι να βρίσκει συνεχώς τρόπους να ενεργοποιεί την περιέργεια που όλοι είχαμε ως παιδιά, η οποία συχνά «τσακίζεται» κάπου στην πορεία προς την ενηλικίωση, μαζί με την αγάπη για εξερεύνηση και γνώση.

Η Σμαράγδα Αλεξανδρή που έχει τελειώσει το Μουσικό σχολείο, ξεκίνησε ως Sma Rag Da γράφοντας & ερμηνεύοντας τα δικά της τραγούδια.