Πάτρα: Παρουσιάζεται η συλλογή διηγημάτων της Μαρίας Θωμαΐδου

Τη συλλογή διηγημάτων της Μαρίας Θωμαΐδου με τίτλο «Ιστορίες του καφέ» παρουσιάζουν οι Εκδόσεις Το Δόντι τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στις 8:00 μ.μ. στο Mosaic Hub (Ερμού 112, Πάτρα).

Για το βιβλίο, μαζί με τη συγγραφέα, θα μιλήσουν η Ανθή Ταμβάκη, φιλόλογος, Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Πατρών και ο Βασίλης Τάσσης, φιλόλογος. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Έλενα Αλεξανδράκη, θεατρολόγος.

Τα διηγήματα της συλλογής αποτελούν ιστορίες εμπνευσμένες από απλούς, καθημερινούς, συχνά εσωστρεφείς ανθρώπους. Με αφετηρία το διαζύγιό της, η συγγραφέας γράφει για την αναζήτηση της αγάπης και μιας νέας ταυτότητας, για τους αποχωρισμούς ανθρώπων και καταστάσεων, για τον επαναπροσδιορισμό και την πορεία προς την αυτονομία ενός νέου εαυτού. Άλλοτε πατώντας σε προσωπικά βιώματα κι άλλοτε σε φανταστικές ιστορίες, συνδέει πρόσωπα οικεία ή επινοημένα, για να αγγίξει όσους έχουν βιώσει έναν χωρισμό, αλλά και όσους αναζητούν ένα φως μέσα στο σκοτάδι.

Η Μαρία Θωμαΐδου γεννήθηκε στην Πάτρα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2010 ολοκλήρωσε το Μ.Π.Σ του ΤΕΕΑΠΗ Πατρών, στην κατεύθυνση «Λόγος, Πολιτισμός και Τέχνη στην Εκπαίδευση». Από το 2003 μέχρι σήμερα υπηρετεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μόνιμη εκπαιδευτικός. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη συγγραφή μικρών πεζών και ποιητικών κειμένων. Κείμενά της έχουν δημοσιευτεί στα λογοτεχνικά περιοδικά Storywits και iTravelPoetry. Οι «Ιστορίες του καφέ» είναι το πρώτο της βιβλίο.