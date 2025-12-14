Google: Ποιες σειρές και ταινίες αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025

Το 2025 ήταν μια χρονιά με έντονη κινητικότητα στο ενδιαφέρον των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου γύρω από τον χώρο της ψυχαγωγίας.

Οι αναζητήσεις τους στη Google δείχνουν ότι παρακολούθησαν με μεγάλο ζήλο μια ευρεία γκάμα σειρών και ταινιών, τόσο ελληνικών παραγωγών όσο και διεθνών.

Από δημοφιλή ριάλιτι μέχρι διεθνείς επιτυχίες, οι προτιμήσεις τους και οι αναζητήσεις τους στη Google αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες τάσεις στην ψυχαγωγία.

Οι 10 πιο «κλικαρισμένες» Σειρές / Ριάλιτι



Στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων βρέθηκαν σειρές και ριάλιτι που συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, τόσο ελληνικά όσο και διεθνή.

Να με λες μαμά

Άγιος Έρωτας

Big Brother

Grand Hotel

Άγιος Παΐσιος

Παιχνίδια Εκδίκησης

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

GNTM

Adolescence

Squid Game



Οι προτιμήσεις δείχνουν ότι οι Έλληνες θεατές επιλέγουν ισορροπημένα ανάμεσα σε ελληνικές παραγωγές με κοινωνικό ή οικογενειακό περιεχόμενο και διεθνείς σειρές με έντονο σασπένς και δράμα. Τα ριάλιτι, όπως το Big Brother και το «GNTM» συνεχίζουν να κρατούν μεγάλο κοινό, ενώ οι σειρές με δυνατή πλοκή κερδίζουν την προτίμηση των χρηστών.

Οι 10 ταινίες που απασχόλησαν περισσότερο





Στις ταινίες, οι αναζητήσεις περιλαμβάνουν από κλασικό τρόμο μέχρι κοινωνικά και ιστορικά δράματα, δείχνοντας την ποικιλία των προτιμήσεων του ελληνικού κοινού.

Nosferatu

Anora

Υπάρχω

The Brutalist

Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)

Dracula 2025

A Minecraft Movie

28 Χρόνια Μετά

Weapons

Ταιριάζουμε; (Materialists)



Το ενδιαφέρον του κοινού καλύπτει τόσο ανατριχιαστικά θρίλερ, όπως τα «Nosferatu» και «Weapons», όσο και ταινίες με βαθύτερο κοινωνικό ή ιστορικό υπόβαθρο, όπως το φαβορί για Όσκαρ «One Battle for Another» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενώ δεν λείπουν και παραγωγές φαντασίας ή ψυχαγωγίας, όπως η ταινία «Minecraft». Στην τρίτη θέση και η μόνη ελληνική παραγωγή, το «Υπάρχω» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη.