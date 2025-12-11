Φεστιβάλ Σάντανς 2026: Νάταλι Πόρτμαν και Charli xcx ανοίγουν την αυλαία του Φεστιβάλ

Νέες ταινίες με πρωταγωνιστές τις Charli xcx, Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) και τον τιμημένο με Πούλιτζερ συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι (Salman Rushdie) θα κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους, στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς-Sundance, τον επόμενο μήνα, στη Γιούτα.

Η 42η διοργάνωση του περίφημου Φεστιβάλ που θέσπισε ο αείμνηστος Ρόμπερτ Ρέντφορντ για την στήριξη των ανεξάρτητων κινηματογραφιστών, θα πραγματοποιηθεί για τελευταία φορά στο Παρκ Σίτι της Γιούτα, πριν μεταφερθεί τον Γενάρη του 2027 στο γραφικό Μπόλντερ του Κολοράντο.

Η 33χρονη Βρετανίδα ποπ σταρ Charli xcx θα εμφανιστεί σε τρεις (3) ταινίες με πρώτη το mockumentary «The Moment», στο οποίο υποδύεται μια εκδοχή του εαυτού της. Συμπρωταγωνιστούν οι Ρέιτσελ Σένοτ (Rachel Sennott), Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (Alexander Skarsgård), Κέιτ Μπέρλαντ (Kate Berlant) και Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner).

H Charli XCX θα μοιραστεί επίσης την οθόνη με την τιμημένη με Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου για το φιλμ "Μαύρος Κύκνος", Νάταλι Πόρτμαν - Natalie Portman στη μαύρη κωμωδία-θρίλερ «The Gallerist» η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο της τέχνης και επικεντρώνεται σε μια γκαλερίστα η οποία επιχειρεί να πουλήσει έναν νεκρό άνδρα στην Art Basel του Μαϊάμι. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κάθι Γιαν, ενώ το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζένα Ορτέγκα, Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς και τον Ελληνοκαναδό ηθοποιό Ζακ Γαλιφιανάκης.

Η τρίτη ταινία της τραγουδίστριας είναι το «I Want Your Sex», ένα ερωτικό θρίλερ του Γκρεγκ Αράκι (σκηνοθέτη που αναδείχθηκε μέσα από το Φεστιβάλ του Σάντανς), που αποτελεί την πρώτη του ταινία από το 2014. Πρωταγωνιστεί ο Κούπερ Χόφμαν, ο οποίος ξεκινά να συνεργάζεται με μία διάσημη καλλιτέχνιδα, την οποία υποδύεται η Ολίβια Γουάιλντ και σύντομα βρίσκεται σε «έναν κόσμο σεξ, εμμονής, εξουσίας, προδοσίας και δολοφονίας» σύμφωνα με τη σύνοψη.

Η Ολίβια Γουάιλντ θα παρουσιάσει επίσης τη νέα της σκηνοθετική δουλειά με τίτλο «The Invite», η οποία ακολουθεί δύο ζευγάρια που αποκαλύπτουν μυστικά σε ένα δείπνο. Πρωταγωνιστεί μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν, Έντουαρντ Νόρτον και Πενέλοπε Κρουζ. Το Φεστιβάλ Σάντανς 2026 θα φιλοξενήσει μια ισχυρή ενότητα ντοκιμαντέρ, με επίκεντρο το «Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie» του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Άλεξ Γκίμπνι.

«Η ευκαιρία να γυρίσω αυτή την ταινία για την ανάρρωσή του - με την ευρύτερη έννοια του όρου - έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Μου δίνει ελπίδα», δήλωσε ο σκηνοθέτης για το ντοκιμαντέρ το οποίο περιλαμβάνει υλικό που έρχεται για πρώτη φορά στο φως από το φακό της συζύγου του Ρούσντι κατά την ανάρρωσή του από την επίθεση του 2022.

Θα υπάρχουν επίσης ταινίες για τους Μαριάν Φέιθφουλ, Κόρτνεϊ Λαβ, Μπίλυ Τζιν Κινγκ, Μπρίτνεϊ Γκράινερ και Νέλσον Μαντέλα. Η Ολίβια Κόλμαν επιστρέφει στο Σάντανς με το αντισυμβατικό ρομάντζο «Wicker», ενώ ο Ίθαν Χοκ και ο Ράσελ Κρόου με το δράμα «The Weight».

Ο Κρις Πάιν ενώνει τις δυνάμεις του με την Τζένι Σλέιτ στην ταινία «Carousel» η οποία θα διαγωνιστεί μαζί με τίτλους όπως το «Run Amok» όπου μια μαθήτρια ανεβάζει ένα μιούζικαλ βασισμένο σε ένα μακελειό που συνέβη στο σχολείο της, και το «Josephine» με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ που εστιάζει σε μια νεαρή γυναίκα που γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος.

Το Φεστιβάλ Σάντανς θα τιμήσει επίσης τον ιδρυτή του, τον θρυλικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ-Robert Redford, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ανάμεσα σε μια σειρά από εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί μία ειδική προβολή της ταινίας «Downhill Racer-Πρωταθλητής του ιλίγγου» του Μάικλ Ρίτσι, παραγωγής 1969 με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Τζιν Χάκμαν και Καμίλα Σπαρβ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ