Γιορτή της άνοιξης από το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 στις 18.00 στο κλειστό Γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος στα Μποζαϊτικα
To Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου 2026, υποδέχεται την άνοιξη με μία ξεχωριστή χορευτική γιορτή.
Στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος» στα Μποζαϊτικα, 26 δάσκαλοι μαζί με παλιά και νέα μέλη του Χορευτικού, έχουν ετοιμάσει με πολύ μεράκι ένα ιδιαίτερο χορευτικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει παρουσίαση χορών από τα τμήματα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
Εξακόσιοι και πλέον χορευτές και χορεύτριες όλων των ηλικιών, θα «ξεναγήσουν» με εντυπωσιακό τρόπο το κοινό σε χορούς απ’ όλη την Ελλάδα, υμνώντας την ειρήνη και την χαρά της ζωής.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο 23χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του 20χρονου
Προβληματισμός της Ομοσπονδίας σιδηροδρομικών για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων
