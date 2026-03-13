Προβληματισμός της Ομοσπονδίας σιδηροδρομικών για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων

Ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών και τη διαχείριση ιστορικών τουριστικών διαδρομών της χώρας εγείρει η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ – ΜΣΤ).

Η αναστολή ανακοινώθηκε από την εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» (ΟΣΕ), με αφορμή κατολισθήσεις και έντονα φυσικά φαινόμενα που καταγράφηκαν στην περιοχή του Χελμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕ, τα δρομολόγια θα παραμείνουν σε αναστολή έως ότου ολοκληρωθεί η επαναξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας και πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες γεωλογικές μελέτες. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από το προηγούμενο έτος έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία σχετικά με την πιθανή επικινδυνότητα του δικτύου, τα πορίσματα της οποίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η εξέλιξη αυτή, όπως υποστηρίζει η ΠΟΣ – ΜΣΤ, προκαλεί προβληματισμό σε σχέση με τον χρόνο αντίδρασης των αρμόδιων φορέων. Όπως επισημαίνεται, εφόσον υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου για μεγάλο χρονικό διάστημα, τίθεται το ερώτημα γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί νωρίτερα οι απαραίτητες μελέτες και παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της γραμμής. Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Καλαβρύτων θεωρείται μία από τις πιο γνωστές και ιστορικές σιδηροδρομικές διαδρομές της χώρας, με σημαντικό ρόλο τόσο στην τουριστική ανάπτυξη όσο και στην τοπική οικονομία της περιοχής. Το θέμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ζητημάτων που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια σε ιστορικές σιδηροδρομικές γραμμές της Ελλάδας.

Ως παράδειγμα η Ομοσπονδία αναφέρει και το «Τρενάκι του Πηλίου», όπου οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση και επαναλειτουργία της γραμμής έχουν προκαλέσει αντίστοιχα ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Η ΠΟΣ-ΜΣΤ επισημαίνει ότι η ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Υπογραμμίζει την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες γεωλογικές και τεχνικές μελέτες, να παρουσιαστεί σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και επαναλειτουργίας της γραμμής και να διασφαλιστεί η συστηματική συντήρηση των ιστορικών σιδηροδρομικών δικτύων της χώρας.

Τέλος η Ομοσπονδία ζητά «διαφανή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων σχετικά με τα αίτια των προβλημάτων και τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπισή τους, επισημαίνοντας ότι οι ιστορικές σιδηροδρομικές διαδρομές αποτελούν σημαντικό στοιχείο της σιδηροδρομικής κληρονομιάς και αναπτυξιακό εργαλείο για τις τοπικές κοινωνίες».