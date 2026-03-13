Τραμπ για Ιράν: “Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν το νιώσω στα κόκαλά μου”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε σήμερα να “καταστρέψει εντελώς” το “τρομοκρατικό” ιρανικό καθεστώς κατά τη 14η ημέρα του πολέμου που αποσταθεροποιεί την παγκόσμια οικονομία.

“Έχουμε μια δύναμη πυρός που δεν έχει ισοδύναμο στον κόσμο, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται, κοιτάξτε τι συμβαίνει σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα σήμερα“, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (που του ανήκει) Truth Social προτού ισχυρές εκρήξεις συγκλονίσουν και πάλι σήμερα την Τεχεράνη.

“Καταστρέφουμε πλήρως το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, στρατιωτικά, οικονομικά και αλλιώς“, δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

“Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό δεν υπάρχει πλέον, η Πολεμική Αεροπορία τους δεν υπάρχει πλέον, οι πύραυλοί τους, τα drones τους και όλα τα υπόλοιπα καταστρέφονται και οι ηγέτες τους σβήνουν από την επιφάνεια της Γης”, είπε.

“Σκοτώνουν αθώους παντού στον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή να το κάνω!”, κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Λίγο αργότερα, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το δίκτυο Fox News, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, επίσης, πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Χορμούζ μετά τις απειλές Ιρανών αξιωματούχων να αποκλείσουν την περιοχή.

«Θα το κάνουμε εάν πρέπει. Όμως, ξέρετε, ελπίζουμε πως τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ξέρει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν όταν το «νιώσει στα κόκαλά του», προσθέτοντας ένα ακόμη… προσωπικό κριτήριο για το πότε ενδέχεται να λήξει η σύγκρουση.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε στο Fox Radio, πότε θα ξέρει ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Όταν το νιώσω, εντάξει, στα κόκαλά μου».

Λίγα λεπτά νωρίτερα στην ίδια συνέντευξη, υπονόησε ότι η σύγκρουση μπορεί να μην διαρκέσει πολύ ακόμα. «Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολύ μέχρι να τελειώσει».

Τραμπ: Θα υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, όμως ίσως όχι τώρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ιρανικός λαός θα εξεγερθεί για να αντικαταστήσει την κυβέρνησή του μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά παραδέχτηκε, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στο Fox News Radio.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως μια ανατροπή της εξουσίας από τον λαό στο Ιράν «πιθανόν» θα γίνει, όμως «ίσως όχι τώρα».

«Όταν περιφέρονται με πολυβόλα και πυροβολούν ανθρώπους και λένε “όλοι εκείνοι που διαμαρτύρονται, θα σας βγάλουμε στους δρόμους”, πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο να ξεπεράσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποσχέθηκε τον Ιανουάριο στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Ιράν πως η βοήθεια των ΗΠΑ βρίσκεται «καθ’ οδόν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως ενδέχεται να βοηθά «λίγο» το Ιράν.

«Νομίζω ότι μπορεί να το βοηθά λίγο, ναι, υποθέτω. Και πιθανότατα πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;» είπε χαρακτηριστικά.