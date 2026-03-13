Πάτρα: Απόψε στο ναό Αγ. Βαρβάρας για τους Γ' Χαιρετισμούς ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος

Απόψε Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στις 7 μ.μ. ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος θα βρίσκεται για την τέλεση της ακολουθίας των Γ’ Χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, στην οδό Σολωμού στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το υπόλοιπο πρόγραμμα για την περίοδο της Σαρακοστής, ο κ.κ. Χρυσόστομος την Κυριακή 15 Μαρτίου (Γ’ Νηστειών) που είναι & της Σταυροπροσκυνήσεως, ο κ.κ. Χρυσόστομος θα προεξάρχει το πρωί στις 7 π.μ. στη Θεία Λειτουργία στο νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου, Πατρών όπου θα κηρύξει & το Θείο λόγο.

Ακολούθως στις 6 μ.μ. της Κυριακής 15/3, ο Μητροπολίτης Πατρών θα χοροστατήσει στον Δ’ Κατανυκτικό Εσπερινό που θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος, στην άνω πόλη.

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 6 μ.μ. ο κ.κ. Χρυσόστομος θα τελέσει τον πανηγυρικό εσπερινό εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀλεξίου Φιλοθέης, Πατρῶν & την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 7 π.μ. θα προεξάρχει στη Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς το, ἐν Πάτραις, Ἱερόν Μετόχιον Ἁγίου Ἀλεξίου, Ἁγίας Λαύρας στην οδό Έλληνος Στρατιώτου.

*Να προσθέσουμε πως το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στις 7 π.μ. ο Μητροπολίτης Πατρών θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου, Χαλανδρίτσης όπου θα ψαλεί & το ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο της Πρεσβυτέρας Ελένης Παπαγεωργίου.