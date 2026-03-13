Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών όπως αναφέρει ανακοίνωση της διοίκησης του, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, το οποίο θα οδηγήσει σε νέες πιέσεις στις τιμές καυσίμων και ενέργειας. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες ήδη λειτουργούν με αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών θεωρεί σημαντικό να διατηρηθεί η σταθερότητα στην αγορά και να αποφευχθούν φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.

Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει συνεχής παρακολούθηση της αγοράς και έγκαιρη παρέμβαση όπου χρειάζεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητούμε, αναφέρει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας:

· τη διατήρηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά,

· την ενίσχυση της διαφάνειας στις τιμές ενέργειας και βασικών αγαθών,

· τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περίπτωση νέων αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη σταθερότητα της αγοράς και της τοπικής οικονομίας.

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει θεσμικά όπου απαιτείται.