Καλαμαριά: Συνελήφθη ο 23χρονος για ανθρωποκτονία από πρόθεση

20.35 Ο 23χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για το θάνατο του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Νωρίς το απόγευμα, παρουσιάστηκε στις αρχές μαζί με τον δικηγόρο του και ανέφερε ότι ενώ κινούνταν στην περιοχή της Καλαμαριάς του επιτέθηκαν 5 άτομα και τον χτυπούσαν με τα χέρια.

«Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκαν, δεν τους ξέρω», φέρεται να είπε στους άντρες της ΕΛΑΣ για τα όσα συνέβησαν στην Καλαμαριά ενώ στη συνέχεια όπως ισχυρίστηκε, ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος είδε ένα μαχαίρι δίπλα του (δηλαδή δεν ήταν δικό του) και το πήρε προκειμένου να αντισταθεί στα 5 άτομα που τον χτυπούσαν.

Μάλιστα, όπως ανέφερε δεν ξέρει ποιον και πως τραυμάτισε ενώ και ο ίδιος είναι τραυματισμένος.

20.21 Δύο τραύματα από μαχαίρι φέρει ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Η εξέταση έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ όπου μεταφέρθηκε η σορός. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο του φονικού, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας

Παρουσιάστηκε νωρίτερα την Παρασκευή (13/03), συνοδεία του δικηγόρου του, στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο νεαρός οπαδός του ΑΡΗ που είχε ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στη φονική επίθεση.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως του επιτέθηκαν πέντε άτομα, ότι βρήκε το μαχαίρι στον δρόμο και το χρησιμοποίησε για να αμυνθεί, χωρίς να ξέρει ποιον χτύπησε και πόσο βαριά.

Αυτό που εξετάζουν οι Αρχές, ως πιθανή σειρά γεγονότων, είναι ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ να είχε στήσει καρτέρι με τους φίλους του στον δράστη, για να του επιτεθούν και να τον ξυλοκοπήσουν και πάνω στην συμπλοκή, ο επίσης νεαρός δράστης να μαχαίρωσε το θύμα.

Ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του, τράπηκε σε φυγή. Το θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος όμως είχε απασχολήσει τις Αρχές και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες και πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς συμμετείχε σε ομάδα που «παγίδευε» άντρες με το πρόσχημα γνωριμίας ανήλικης κοπέλας και στη συνέχεια τους ξυλοκοπούσαν και τους λήστευαν. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε.

Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να διακριβωθούν τα κίνητρα αν ήταν οπαδικά, ληστρικά ή προσωπικά ή συνδυασμός αυτών.

Σε βίντεο της Voria.gr, φαίνεται το θύμα της επίθεσης να αποχωρεί περπατώντας με δυσκολία από την οδό Παπαδημητριου, την ώρα που δύο άτομα προπορεύονται τρέχοντας. Ο 20χρονος μοιάζει να δυσκολεύεται να τους ακολουθήσει και περπατάει, καθώς έχει ήδη δεχθεί τη μοιραία μαχαριά