Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο 23χρονος που αναζητούνταν για τη δολοφονία του 20χρονου

Παρουσιάστηκε στην ΕΛΑΣ συνοδεία του δικηγόρου του ο νεαρός που είχε ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην φονική επίθεση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα που τον χτυπούσαν με τα χέρια. Επεσε κάτω και τότε, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του «βρήκε» ένα μαχαίρι και χτύπησε τον 20χρονο, στον οποίο δεν σκόπευε να κάνει κακό. Όπως υποστηρίζει ήταν μόνος, ενώ η ομάδα των νεαρών οπαδών του ΠΑΟΚ λένε ότι μαζί του ήταν ένα ακόμη άτομο.

Στο μεταξύ, από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς φέρει ένα τραύμα αριστερά στον θώρακα και ένα δεύτερο δεξιά στην πλάτη.

Η σορός του 20χρονου βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι στην ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ. Ήδη, έχουν διενεργηθεί τοξικολογικές εξετάσεις και μετά την αξονική που αναμένεται να γίνει θα ολοκληρωθεί και η νεκροψία - νεκροτομή.

Νωρίτερα, στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκε η ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση, Λήδα Κοβάτση και πραγματοποίησε αυτοψία ακολουθώντας την διαδρομή του 20χρονου μέχρι να σωριαστεί στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Στο «κάδρο» τον ερευνών παραμένει το οπαδικό κίνητρο καθώς το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ωστόσο δεν έχουν αποκλειστεί και τα προσωπικά κίνητρα. Εκτός από τα βίντεο ντοκουμέντο που έχουν οι αστυνομικοί στην κατοχή τους, αυτό που θα ρίξει περισσότερο «φως» στην υπόθεση είναι οι καταθέσεις των φίλων του 20χρονου που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ αλλά και η απολογία του δράστη εφόσον συλληφθεί.