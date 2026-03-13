Financial Times: Η Ευρώπη ξεκινά συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Συνομιλίες με το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας με εγγυήσεις ασφαλούς περάσματος των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ έχουν ξεκινήσει ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Σύμφωνα με ανθρώπους που είναι ενήμεροι των προσπαθειών, οι διαπραγματεύσεις έχουν στόχο να ξαναρχίσουν οι διελεύσεις φορτίων ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο.

Τα φορτία που περνούν πλέον μέσω των Στενών είναι αμελητέα, μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε τάνκερ και τις δηλώσεις του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ότι η συγκεκριμένη τακτική θα συνεχιστεί.

Τώρα, ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να αρχίσουν εκ νέου οι μεταφορές φορτίων πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση, ανέφεραν στους Financial Times τρεις αξιωματούχοι που είναι ενήμεροι για τις συνομιλίες, την ώρα που ναυτιλιακές εταιρείες περιμένουν από τα πολεμικά πλοία των ευρωπαϊκών δυνάμεων να προσφέρουν συνοδεία ασφαλείας στα πλοία.

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που εμπλέκονται στην προσπάθεια ανέφεραν οι δύο αξιωματούχοι. Ο άλλος αξιωματούχος είπε ότι η Ιταλία έχει επίσης κάνει προσπάθειες να ανοίξει συνομιλίες για το ίδιο θέμα με την Τεχεράνη. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα έχουν θετική πρόοδο ή οτι το Ιράν είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί το θέμα, ανέφεραν δύο από τους αξιωματούχους.

Παρασκηνιακή διχογνωμία στην Ευρώπη

Θεωρείται ευρέως ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διεθνώς, για να πιέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει την σύγκρουση. Για τον λόγο αυτό ο Χαμενεΐ είπε ότι τα Στενά πρέπει να μείνουν κλειστά. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιμελώς αποφύγει να εμπλακούν ευθέως στην σύγκρουση, ενώ μερικές έχουν επικρίνει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση η οποία προκάλεσε τη σύρραξη.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ναυτικής προστασίας Aspides. Ωστόσο, τα πολεμικά πλοία της Ευρώπης δεν είναι έτοιμα να αναλάβουν αποστολές συνοδείας μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν πρόκειται να διευρυνθεί έτσι ο πόλεμος, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. «Πρέπει η επιχείρηση να είναι επιτρεπτή», είπαν.

Ένας εκ των αξιωματούχων, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιες είναι οι χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, είπε ότι μερικές ευρωπαϊκές χώρες διαφωνούν με τις συνομιλίες. Όπως εξήγησε, οι διαφορετικές απόψεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στο ζήτημα το καθιστά πολύ περίπλοκο.