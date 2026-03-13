Ιράκ: Νεκροί όλοι οι Αμερικανοί από τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ - Τα σενάρια

Τι λένε Ιράν και ΗΠΑ για το δυστύχημα

Όλα τα μέλη του πληρώματος -έξι στον αριθμό- του αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ KC-135, το οποίο συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, είναι επιβεβαιωμένα νεκρά, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ (U.S. Central Command). Το Stratotanker, αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού, συνετρίβη την Πέμπτη στο δυτικό Ιράκ, σε περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη και άλλο αεροσκάφος, αλλά η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά, σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση. «Οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό έρευνα. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά», επαναλαμβάνεται στην ανακοίνωση της US CENTCOM.



All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased

TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Τι δείχνουν τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων που εξέτασε η Washington Post δείχνουν ότι οι αποστολές των KC-135 την Πέμπτη ξεκίνησαν από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ. Σύμφωνα με τα αρχεία, μόνο ένα δεν επέστρεψε. Ένα δεύτερο KC-135 που είχε απογειωθεί από το Μπεν Γκουριόν επέστρεψε στον ισραηλινό εναέριο χώρο γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα), εκπέμποντας κωδικό έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κύκλους πάνω από την ακτή για περίπου μία ώρα πριν προσγειωθεί τελικά στις 8:35 μ.μ. Φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Facebook φέρεται να δείχνει το KC-135 που προσγειώθηκε με ασφάλεια να έχει χάσει τμήμα της ουράς αλλά η WP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητά της.

A better look at the partially sliced-off tail of the USAF KC-135 involved in the mid-air collision over Iraq yesterday, back on the ground in Tel Aviv. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 13, 2026