Ιράκ: Νεκροί όλοι οι Αμερικανοί από τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ - Τα σενάρια

Τι λένε Ιράν και ΗΠΑ για το δυστύχημα
Όλα τα μέλη του πληρώματος -έξι στον αριθμό- του αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ KC-135, το οποίο συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, είναι επιβεβαιωμένα νεκρά, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ (U.S. Central Command).
Το Stratotanker, αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού, συνετρίβη την Πέμπτη στο δυτικό Ιράκ, σε περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη και άλλο αεροσκάφος, αλλά η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά, σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.
«Οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό έρευνα. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά», επαναλαμβάνεται στην ανακοίνωση της US CENTCOM.
Τι δείχνουν τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων
Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων που εξέτασε η Washington Post δείχνουν ότι οι αποστολές των KC-135 την Πέμπτη ξεκίνησαν από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ. Σύμφωνα με τα αρχεία, μόνο ένα δεν επέστρεψε.
Ένα δεύτερο KC-135 που είχε απογειωθεί από το Μπεν Γκουριόν επέστρεψε στον ισραηλινό εναέριο χώρο γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα), εκπέμποντας κωδικό έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κύκλους πάνω από την ακτή για περίπου μία ώρα πριν προσγειωθεί τελικά στις 8:35 μ.μ.
Φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Facebook φέρεται να δείχνει το KC-135 που προσγειώθηκε με ασφάλεια να έχει χάσει τμήμα της ουράς αλλά η WP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τη γνησιότητά της.
Η περιοχή όπου συνετρίβη το ιπτάμενο τάνκερ
Η δυτική έρημος του Ιράκ, όπως γράφει ο Guardian, είναι μια τεράστια έκταση από σε μεγάλο βαθμό άδειες βραχώδεις πεδιάδες, αλλά είναι επίσης το μέρος όπου πολλές συντονισμένες με το Ιράν σιιτικές πολιτοφυλακές έχουν βάσεις και έχει αποτελέσει σημείο επανειλημμένων ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών.
Πρόκειται για το τέταρτο αμερικανικό αεροσκάφος που χάνεται από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τρία μαχητικά αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος σε περιστατικό φίλιων πυρών από την αεράμυνα του Κουβέιτ. Όλα τα μέλη του πληρώματος σε αυτά τα αεροσκάφη εκτινάχθηκαν με ασφάλεια.
Τι λέει το Ιράν για τη συντριβή
Ο ιρανικός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε σε ανακοινωθέν του, ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από οργανώσεις της “αντίστασης”, προσκείμενες στην Τεχεράνη, κι ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν επέζησε.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, η “Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ”, μια “ομπρέλα” ένοπλων οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την -ως λέει- κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού.
Η οργάνωση δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι κατέρριψε το αεροσκάφος KC-135 “για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου της χώρας μας”.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr