Γιώργος Μαρίνος: Σε κλίμα θλίψης η κηδεία του

Στο Κοιμητήριο Βούλας
Θλίψη και συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον showman Γιώργο Μαρίνο. Η κηδεία του τελέστηκε στο κοιμητήριο της Βούλας.
Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι μόνοι δύο άνθρωποι που είχε στο πλευρό του ήταν ο κηπουρός του, κ. Βασίλης Θωμάκος με τη σύζυγό του, Ιωάννα.
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του, ο Θανάσης Αλευράς, η Νταίζη Σεμπεκοπούλου, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Κώστας Μαρτάκης, η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Παντελής Καναράκης ήταν ανάμεσα σε εκείνους που παρέστησαν στο ύστατο αποχαιρετισμό.
