Οι Μπιλ Πούλμαν, ΝΙκόλ Κίντμαν και Πέδρο Πασκάλ μεταξύ των παρουσιαστών στην απονομή των Όσκαρ

Ο 72χρονος Μπιλ Πούλμαν (Bill Pullman) και ο 33χρονος γιος του Λούις Πούλμαν-Lewis Pullman, επίσης ηθοποιός προστέθηκαν στην λίστα των παρουσιαστών της 98ης απονομής των Βραβείων Όσκαρ που θα γίνει αυτή την Κυριακή 15/3, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση των παραγωγών.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης οι φετινοί υποψήφιοι Rose Byrne (για α' γυναικείο), Wagner Moura (για α' ανδρικό) και Delroy Lindo (για καλύτερο β' ανδρικό ρόλο), ο επί σειρά ετών οικοδεσπότης των βραβείων Jimmy Kimmel, καθώς και οι σταρ Pedro Pascal, Nicole Kidman, Channing Tatum και Sigourney Weaver.

Σύμφωνα με δηλώσεις των παραγωγών στο AP, το κοινό θα πρέπει να προετοιμαστεί για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και με ακόμη περισσότερους παρουσιαστές.

Ο εκτελεστικός παραγωγός και showrunner Ρατζ Καπούρ (Raj Kapoor) χαρακτήρισε τη λίστα των συμμετεχόντων «συγκλονιστική», προαναγγέλλοντας απρόσμενες κινηματογραφικές επανενώσεις και εμφανίσεις προσωπικοτήτων που έχουν χρόνια να πατήσουν στη σκηνή των Όσκαρ.

Ακόμα όπως είδαμε στην σχετική ανάρτηση στο instagram, μεταξύ των παρουσιαστών στη σκηνή των φετινών Όσκαρ θα είναι και ο Βρετανός ηθοποιός Ewan McGregor.

