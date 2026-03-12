Όσκαρ 2026: Οι ταινίες που πρωταγωνιστούν στις φετινές υποψηφιότητες

Όσα πρέπει να ξέρεις για τις φετινές υποψήφιες ταινίες

Η οσκαρική κούρσα έχει μπει στην τελική της ευθεία. Η τελική ψηφοφορία για τα φετινά Όσκαρ ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες και τώρα το μόνο που περιμένουμε είναι τα τελικά αποτελέσματα. Μέχρι τότε, το news247.gr ρίχνει μια τελική ματιά στις ταινίες που απαρτίζουν την 10άδα της Καλύτερης Ταινίας, δηλαδή την κατηγορία που η κινηματογραφική βιομηχανία θέλει κάθε χρόνο να κοιτάζει και να θεωρεί πως αντιπροσωπεύεται από ό,τι βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Ποιες ταινίες έχουν βρεθεί εκεί; Γιατί; Τι άλλο διεκδικούν; Τι έχουν ελπίδα να κερδίσουν; Πού μπορούμε να τις δούμε; Και τι μας λέει η διάκρισή τους; Από τα μικρά indies μέχρι τα μεγάλα μπλοκμπάστερ: Βουγονία (Bugonia)

Τι είναι: Ένας συνωμοσιολόγος μαζί με τον ξάδερφό του αποφασίζει να απαγάγει μια πανίσχυρη CEO φαρμακευτικής επειδή είναι πεπεισμένος πως είναι εξωγήινη με απώτερο σκοπό την καταστροφή του πλανήτη. Γιατί βρίσκεται εδώ: Ο Λάνθιμος έχει γίνει από τους go-to σκηνοθέτες της Ακαδημίας, και συγκεκριμένα για εκείνη τη μερίδα μελών που αναζητά κάτι λίγο πιο λοξό, και λίγο πιο ευρωπαϊκό και arthouse στις επιλογές του, αλλά παραμένοντας μέσα σε ένα αναγνωρίσιμο θεματικό πλαίσιο. Οι συνεργάτες του Λάνθιμου αναγνωρίζονται επίσης πολύ συχνά – ηθοποιοί, συνθέτες, σεναριογράφοι – κι αυτό δημιουργεί έναν ευρύτερο κόλπο αναγνώρισης: Το Χόλιγουντ θέλει να δουλέψει μαζί του. Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 4. Ταινία, Σενάριο, Α’ Γυναικείο Ρόλο, Μουσική. Πού το βλέπεις: Στις αίθουσες, on demand στο COSMOTE TV, με ενοικίαση σε Apple TV, YouTube, Google Play. F1: Η Ταινία (F1)

Τι είναι: Παλαίμαχος πιλότος της Φόρμουλα 1, ξεχασμένη πάλαι ποτέ ελπίδα του αθλήματος, επιστρέφει σε ομάδα που παλεύει για τους πρώτους της πόντους, ώστε να καθοδηγήσει τον ταλαντούχο ρούκι και να σώσει την υπόληψη της ομάδας. Γιατί βρίσκεται εδώ: Από όταν παγιώθηκε η 10άδα υποψηφιοτήτων και η μετα-πανδημική περίοδος, η Ακαδημία πάντα χωράει εδώ 2-3 αγνά μπλοκμπάστερ. Το F1 το αγάπησαν οι παραγωγοί, αλλά και οι τεχνικοί (δε μπορούμε να αγνοούμε την έλξη που ασκούν οι τόσο μεγάλες παράγωγες που είναι προσεγμένες τεχνικά και κινηματογραφικά), έβγαλε λεφτά παγκοσμίως, και θεμελιώνει και τον Κοζίνσκι ως σκηνοθέτη του θεάματος και των μεγάλων γερασμένων σταρ. (Βλέπε και Top Gun: Maverick, επίσης παρόν στα Όσκαρ.) Η ιδέα πως το F1 “έφαγε” τη θέση από κάποια άλλη άξια φεστιβαλική ταινία όπως το Καμιά Άλλη Επιλογή ή το Ένα Απλό Ατύχημα δεν έχει στα αλήθεια βάση – το F1 γέμισε την θέση που πάντα θα προοριζόταν για κάποιο αγνό μπλοκμπάστερ θέαμα όταν δεν φτούρησαν το Wicked: For Good και το Avatar: Φωτιά και Στάχτη. Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 4. Ταινία, Μοντάζ, Ήχος, Οπτικά Εφέ. Πού το βλέπεις: Apple TV+. On demand στο YouTube και το Google Play. Φρανκενστάιν (Frankenstein)

Τι είναι: Το Τέρας κυνηγά στους πάγους τον δημιουργό του, Βίκτορ σπέρνοντας τον τρόμο ακόμα και στο παγωμένο τοπίο. Ο Βίκτορ ξεκινά να λέει την ιστορία του, για το πώς πάντα ονειρευόταν –και κατάφερε– να να νικήσει τον θάνατο. Αλλά όταν έρχεται η σειρά του Τέρας να πει τη δική του ιστορία, τα πάντα αλλάζουν. Γιατί βρίσκεται εδώ: Το Netflix έσπρωχνε φέτος ένα μάτσο ταινίες του, κάποια θα έφτανε στον τερματισμό. (Τo Train Dreams το αγόρασε έτοιμο, δεν ήταν από τα πρότζεκτ που αναπτύχθηκαν εσωτερικά με στόχο τα Όσκαρ.) Η Ακαδημία και το industry γενικότερα λατρεύει τον Ντελ Τόρο, ο οποίος εδώ παρέδωσε ένα μεγάλο φιλμ, με δυνατότητα διάκρισης σε όλες τις τεχνικές κατηγορίες, και το οποίο αγαπήθηκε από κάποιο μέρος του κοινού. Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 9! Ταινία, Σενάριο, Β’ Ανδρικός Ρόλος (Τζέικομπ Ελόρντι), Φωτογραφία, Κουστούμια, Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Μουσική, Σκηνογραφία, Ήχος Πού το βλέπεις: Netflix Άμνετ (Hamnet)

Τι είναι: Η ιστορία της αγάπης και της φρικτής απώλειας που ενέπνευσε το Άμλετ, ένα από τα διασημότερα έργα όλων των εποχών. Γιατί βρίσκεται εδώ: Η προηγούμενη ταινία της Ζάο (με δεδομένο πως το Eternals δεν υπάρχει και ως γνωστόν δεν γυρίστηκε ποτέ) ήταν η Χώρα των Νομάδων που σάρωσε στα μετα-πανδημικά Όσκαρ. Το Άμνετ έχει στήριξη από μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας (βλέπε Στίβεν Σπίλμπεργκ), είναι όμορφο, εντυπωσιακά κατασκευασμένο, αποτελεί τεχνικά πλούσια λογοτεχνική διασκευή με πολύ δυνατές ερμηνείες – και το κυριότερο; Είναι το είδος της ταινίας που αν λειτουργήσει συναισθηματικά πάνω σου, σε συνεπαίρνει. Αποτέλεσε σίγουρα επιλογή πάθους για πολύ κόσμο. Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 8. Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Α’ Γυναικείος Ρόλος, Κάστινγκ, Κουστούμια, Μουσική, Σκηνογραφία. Πού το βλέπεις: Στις αίθουσες. Marty Supreme

Τι είναι: Στη Νέα Υόρκη των ‘50s ο Μάρτι Μάουζερ θα ρισκάρει τα πάντα (τη δουλειά του, τις προσωπικές σχέσεις του, ακόμα και τη σχέση δύο χωρών!) προκειμένου να πετύχει τον στόχο του, δηλαδή να γίνει ο κορυφαίος αθλητής πινγκ πονγκ του πλανήτη. Φυσικά τα πάντα θα πάνε κατά διαόλου. Πόσα είναι διατεθειμένος τελικά να θυσιάσει ο Μάρτι; Γιατί βρίσκεται εδώ: Ο Σαλαμέ είναι το φαβορί για το Όσκαρ από τέτοια εποχή πέρσι (θα έχει πλάκα αν το χάσει τελικά τελευταία στιγμή επειδή όλοι μπάφιασαν) και μαζί κουβάλησε και την ταινία του, η οποία σε συνδυασμό με τις πολύ καλές κριτικές και την εμπορική επιτυχία (πολύ δυνατή για τα indie δεδομένα της Α24, με πάνω από 160 εκατομμύρια παγκοσμίως) έκανε πολύ γερό over-perform στις υποψηφιότητες. Τώρα, αν ο Σαλαμέ δεν κρατήσει το Όσκαρ, θα φύγει με άδεια χέρια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 9. Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Α’ Ανδρικός Ρόλος, Κάστινγκ, Φωτογραφία, Κουστούμια, Μοντάζ, Σκηνογραφία. Πού το βλέπεις: Στις αίθουσες. Μια Μάχη Μετά την Άλλη (One Battle After Another)

Τι είναι: Σε μια Αμερική υπό πλήρη φασιστικό έλεγχο, οι εναπομείναντες ενός δικτύου επαναστατών, επανενώνονται 16 χρόνια μετά, όταν επανεμφανίζεται ο άνθρωπος που ευθύνεται για τη διάλυσή τους απειλώντας την έφηβη κόρη ενός εκ των μελών. Οι επαναστάτες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να την προστατέψουν. Γιατί βρίσκεται εδώ: Επειδή ένας από τους μεγαλύτερους auteurs του σύγχρονου Χόλιγουντ γύρισε την καλύτερη ταινία της καριέρας του, αγκαλιασμένη από την πρώτη στιγμή από την κριτική αλλά και από το κοινό, γεμάτη σταρς και ηλεκτρισμένες ερμηνείες, με χιούμορ, με δράση, με πολιτικό στοχασμό που δεν μπαίνει σε κουτάκια και εύκολες απαντήσεις οδηγώντας γρήγορα σε εξάντληση. Η ταινία έπαιξε δυνατά και στα ταμεία – κόστισε πολύ, οπότε η Warner ήξερε πως δε θα βγάλει λεφτά, όμως είναι μια συνειδητή επιλογή, τύπου Στάνλεϊ Κιούμπρικ, το να δίνεις πλήρες μπάτζετ σε έναν μεγάλο σκηνοθέτη για να εκπληρώσει στην εντέλεια το μεγάλο του όραμα. Το Μια Μάχη Μετά την Άλλη είναι το μεγάλο οσκαρικό φαβορί για πολλούς επιμέρους λόγους, αλλά και για έναν που τους συνδέει όλους: Είναι το μεγαλόπνοο, ακριβό στουντιακό σινεμά του δημιουργού όπως γινόταν πριν από 50 χρόνια – και σίγουρα όχι σήμερα. Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 13. Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Α’ Ανδρικός, Β’ Ανδρικός (Σον Πεν και Μπενίσιο Ντελ Τόρο), Β’ Γυναικείος Ρόλος (Τεγιάνα Τέιλορ), Κάστινγκ, Φωτογραφία, Μοντάζ, Μουσική, Σκηνογραφία, Ήχος. Πού το βλέπεις: Στις αίθουσες, στο Vodafone TV, στο HBO Max, on demand στο COSMOTE TV, YouTube, Google Play. Ο Μυστικός Πράκτορας (The Secret Agent / O Agent Secreto)

Τι είναι: Το 1977, στη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία, ένας άντρας δραπετεύει από το μυστηριώδες παρελθόν του κι εγκαθίσταται στο Ρεσίφε, μια πόλη στην οποία ελπίζει να μπορέσει να χτίσει μια ήρεμη, νέα ζωή. Γρήγορα όμως θα διαπιστώσει πως η πόλη αυτή δε μπορεί να του προσφέρει το καταφύγιο που αναζητά. Γιατί βρίσκεται εδώ: Γιατί η Βραζιλία έχει τρελό ρεύμα τα τελευταία χρόνια, γιατί η καμπάνια της (βαθύτατα αλλόκοτης) ταινίας κατάφερε να πατήσει πάνω στην περσινή επιτυχία του Είμαι Ακόμη Εδώ του Βάλτερ Σάλες τολμώντας να πλασάρει μια φορμαλιστικά και αισθητικά ιδιόρρυθμη ταινία στο ίδιο πολιτικοποιημένο και εστέτ κομμάτι της Ακαδημίας. Ο πρωταγωνιστής Βάγκνερ Μόουρα είναι από τους γοητευτικότερους ανθρώπους του πλανήτη και αναμφίβολα αυτό βοήθησε να γείρει η πλάστιγγα. Ενώ καθαρά θεματικά, η ιστορία μιας συλλογικής προσπάθειας επιβίωσης υπό ένα φασιστικό καθεστώς που προσπαθεί να καταστρέψει την ίδια την υφή της αλήθειας και της ιστορικής καταγραφής, αναμφίβολα μιλά σε πολύ κόσμο παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 4. Ταινία, Α’ Ανδρικός Ρόλος, Διεθνές Φιλμ, Κάστινγκ. Πού το βλέπεις: Στους κινηματογράφους. Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value / Affeksjonsverdi)

Τι είναι: Μετά το θάνατο της μητέρας τους, η Νόρα και η Άγκνες επανενώνονται με τον αποξενωμένο πατέρα τους, τον πάλαι ποτέ θρυλικό σκηνοθέτη Γκούσταβ, ο οποίος θέλει να προσφέρει στη Νόρα (που είναι θεατρική ηθοποιός) τον κεντρικό ρόλο στη νέα του ταινία. Εκείνη αρνείται το ρόλο κι ο Γκούσταβ τον προσφέρει σε μια ανερχόμενη χολιγουντιανή σταρ. Τι θα σημαίνει αυτό για την οικογένεια; Γιατί βρίσκεται εδώ: Απλά εκπληρώνει την προφητεία. Μετά την επιτυχία του Χειρότερου Ανθρώπου στον Κόσμο πριν λίγα χρόνια, περιμέναμε ακόμα και πριν καν παιχτεί στις Κάννες, ότι η νέα ταινία του Γιοακίμ Τρίερ θα ήταν μεγάλος οσκαρικός παίχτης. Είναι ταινία πολύ καλοφτιαγμένη, με ωραίο κείμενο και εξαιρετικές ερμηνείες, αφορά έστω περιφερειακά και την ίδια τη βιομηχανία του σινεμά (άλλο που δε θέλουν οι ψηφοφόροι), και έχει μια μίξη θρύλων (Στέλαν Σκάρσγκαρντ) και ανερχόμενων σταρ (Ρενάτε Ράινσβε) του ευρωπαϊκού στερεώματος. Πάρε-βάλε για την πιο διεθνή, πιο φεστιβαλική φράξια ψηφοφόρων της Ακαδημίας. Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 9! Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Α’ Γυναικείος, Β’ Ανδρικός, Β’ Γυναικείος (Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ιμπσντότερ Λιλέας), Μοντάζ, Διεθνές Φιλμ. Πού το βλέπεις: Στις αίθουσες. Αμαρτωλοί (Sinners)

Τι είναι: Στον αμερικάνικο Νότο των ‘30s, δύο δίδυμα αδέρφια αφήνουν πίσω το Σικάγο (και τον Αλ Καπόνε) και επιστρέφουν στη γενέτειρά τους για μια νέα αρχή. Αλλά τα εγκαίνια του νέου τους μπλουζ κλαμπ θα διακόψει μια δαιμονική επίθεση. Γιατί βρίσκεται εδώ: Ένας σκηνοθέτης που έχει βγάλει χρυσό δουλεύοντας μέσα στο στουντιακό franchise σύστημα (Black Panther, Creed) δοκιμάζει το μεγάλο του στοίχημα λέγοντας μια προσωπική, ορίτζιναλ ιστορία που καταρρίπτει τις προσδοκίες, τις εύκολες αναγνώσεις και τα όρια ανάμεσα στα είδη. Σε έναν ιστορικό θρίαμβο της μαύρης κινηματογραφίας του Χόλιγουντ, ο Κούγκλερ μιλά για τη μουσική, για την παράδοση, για το συστημικό ρατσισμό, αλλά με μια οπτική γλώσσα γεμάτη ρυθμό, αισθησιασμό και αναπολητικό αγκάλιασμα του genre. Το ότι έγινε τεράστια διεθνής εμπορική επιτυχία σίγουρα ενισχύει τη φόρα της ταινίας, η οποία φαίνεται να γκαζώνει την πιο σωστή στιγμή. Πόσα Όσκαρ διεκδικεί: 16! Ρεκόρ όλων των εποχών! Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Α’ Ανδρικός Ρόλος, Β’ Γυναικείος Ρόλος (Γούνμι Μοσάκου), Β’ Ανδρικός Ρόλος (Ντελρόι Λίντο), Φωτογραφία, Μοντάζ, Σκηνογραφία, Κουστούμια, Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Κάστινγκ, Μουσική, Τραγούδι, Ήχος, Οπτικά Εφέ. Πού το βλέπεις: Στις αίθουσες. Στο Vodafone TV, το HBO Max, on demand στο COSMOTE TV. Όνειρα Τραίνων (Train Dreams)

