#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Δύο Πατρινοί για τον Γιώργο Μαρίνο- Ηρώ και Τάκης Ζαχαράτος τραγούδησαν για εκείνον - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης σε ηλικία 87 ετών

O showman με σειρά επιτυχιών επί δεκαετίες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 14 Μαρτίου.

Χθες στη σκηνή του VOX όπου εμφανίζεται ο εξαιρετικός, Πατρινός, showman και performer Τάκης Ζαχαράτος, μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, προσκάλεσε στη σκηνή την ταλαντούχα και καταξιωμένη ερμηνεύτρια και συνθέτρια Ηρώ, επίσης Πατρινή.

Οι δυο τους αναφέρθηκαν  και τραγούδησαν για τον Γιώργο Μαρίνο, καθώς η Ηρώ είχε συνεργαστεί μαζί του στην τελευταία του παράσταση "Marinos Academy" στον Κεραμεικό, το 2006.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

#tags Ηρώ Λεχουρίτη Γιώργος Μαρίνος Τάκης Ζαχαράτος
