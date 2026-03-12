Δύο Πατρινοί για τον Γιώργο Μαρίνο- Ηρώ και Τάκης Ζαχαράτος τραγούδησαν για εκείνον - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης σε ηλικία 87 ετών
Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης στα 87 του.
O showman με σειρά επιτυχιών επί δεκαετίες, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 14 Μαρτίου.
Χθες στη σκηνή του VOX όπου εμφανίζεται ο εξαιρετικός, Πατρινός, showman και performer Τάκης Ζαχαράτος, μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, προσκάλεσε στη σκηνή την ταλαντούχα και καταξιωμένη ερμηνεύτρια και συνθέτρια Ηρώ, επίσης Πατρινή.
Οι δυο τους αναφέρθηκαν και τραγούδησαν για τον Γιώργο Μαρίνο, καθώς η Ηρώ είχε συνεργαστεί μαζί του στην τελευταία του παράσταση "Marinos Academy" στον Κεραμεικό, το 2006.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Το Ιράν έπληξε Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικα Εμιράτα
Νέα αντίδραση Τουρκίας για τους Patriot στην Κάρπαθο
Σεισμός 4.8 ρίχτερ αισθητός στην Πάτρα- Πού ήταν το επίκεντρο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr