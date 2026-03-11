Το τραγούδι "Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο" του Κώστα Τουρνά γράφτηκε με έμπνευση τον Γιώργο Μαρίνο

Ο Κώστας Τουρνάς είχε πει χαρακτηριστικά για το κομμάτι: «Είχα το ερέθισμα από άνθρωπο που ήξερα και δούλευα μαζί του και ήταν ομοφυλόφιλος, τον Γιώργο Μαρίνο. Ζούσε μία ζωή την οποία ο ίδιος την είχε ομολογήσει, δεν την έκρυβε. Ο "Μηνάς" που λέει μέσα το τραγούδι ήταν το ταίρι του Γιώργου και η "Λέλα" ήταν η αδερφή μου, η οποία δεν ζει πια. Η θεματολογία του τραγουδιού ήταν ταμπού για την εποχή. Η φράση κλειδί σε αυτό το τραγούδι είναι το “θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου”. Όταν κάποιος λέει “α την πουστάρα να πούμε, την ξεφωνημένη”, θα μπορούσε αυτός να είναι αδερφός σου, παιδί σου. Εκεί θα το λεγες; Αυτό είναι περισσότερο μια αίσθηση της θέσης που παίρνουμε οι άνθρωποι κατά πως μας βολεύει εκείνη την ώρα».

Ήταν ένα από τα τραγούδια του δίσκου «Τώρα» που κυκλοφόρησε το 1980 και ο τραγουδιστής μιλώντας στο «One Man» είχε δηλώσει πως το περιεχόμενό του ήταν ταμπού για την εποχή.

Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 11 Μαρτίου, επανήλθε στα media μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Κώστας Τουρνάς , κατά την οποία ανέφερε πως είχε γράψει για τον σόουμαν το τραγούδι «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο».

Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο

εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα

σ’ ένα υπόγειο σκοτεινό

γωνιακό κάπου στην Σίνα

Μαζί του ζει κάποιος Μηνάς

γι’ αυτούς τους δυο και τι δεν λένε

οι πιο σεμνοί της γειτονιάς

ξέρουν επίθετα που καίνε

Είναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρες

και δε ζουν τη ζωή τη δικιά σου

είναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρες

Θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου

Ποτέ δε βγαίνουνε μαζί

κανείς δεν ξέρει πώς περνάνε

υπόγεια κάνουνε ζωή

κι όλοι οι αργόσχολοι ρωτάνε

Η κυρά Λέλα η Σμυρνιά

στην αμαρτία λέει βουλιάζουν

και διώχνει τα μικρά παιδιά

όταν στο υπόγειο πλησιάζουν

Είναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρες

και δε ζουν τη ζωή τη δικιά σου

είναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρες

Θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου

Τα βράδια απ’ έξω σαν περνάς

μια μουσική ακούς και γέλια

και στο υπόγειο αν κοιτάς

βλέπεις μια ολάνθιστη καμέλια

Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο

ας είναι χρόνια στην Αθήνα

η μάνα του δεν τον ξεχνά

κι ας είναι απ’ τα παιδιά εκείνα...

...που είναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρες

και δε ζουν τη ζωή τη δικιά σου

είναι κάτι παιδιά που δε γίνονται άντρες

Θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου

«Το πρότεινα αυτό το τραγούδι στον Γιώργο Μαρίνο, να το πει στο πρόγραμμα που κάναμε τότε»

Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο Κώστας Τουρνάς στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» τον περασμένο Ιανουάριο, είχε δηλώσει πως είχε προτείνει στον Γιώργο Μαρίνο να τραγουδήσει τον «Αχιλλέα απ’ το Κάιρο», αλλά του είχε εξηγήσει πως δεν θα είχε την ίδια δυναμική: «Ο πρώτος άνθρωπος που άκουγε ένα τραγούδι που έγραφα ήταν η γυναίκα μου. Πάντα. Ήταν σίγουρη ότι δεν έπρεπε να πω τον “Αχιλλέα απ’ το Κάιρο”, γιατί ήταν ένα δύσκολο τραγούδι θεματικά και πίστευε ότι πιθανόν να μην με ωφελεί. Αν ακούσεις τον στίχο και τον προσέξεις λίγο, είναι ένα τραγούδι που στην ουσία φέρεται ενάντια σε οποιαδήποτε διαφορετικότητα ανθρώπινη. Αυτή η οποία είναι η αιτία από το να τσακωθούν δυο φίλοι έως να τσακωθούν δυο κράτη και να ξεσπάσει πόλεμος. Το πρότεινα αυτό το τραγούδι στον Γιώργο Μαρίνο, να το πει στο πρόγραμμα που κάναμε τότε στη Μέδουσα. Μου είπε ότι "δεν έχει καμία δύναμη το τραγούδι να το πω εγώ όση δύναμη αποκτά να το πεις εσύ"», είχε πει.

