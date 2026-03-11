«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη ομόφωνα στο Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη ως μία από τις 20 προσωπικότητες στο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σήμερα μια νέα ανάρτηση διευκρινίζοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη ως ένας από τους 20 για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας.

Πρόκειται για ένα βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.